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Spor Fatih Karagümrük, Hatayspor 3-0 mağlup etti! Pirlo, Volkan Demirel'i üzdü
Spor

Fatih Karagümrük, Hatayspor 3-0 mağlup etti! Pirlo, Volkan Demirel'i üzdü

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi, 5 maç sonra galibiyet hasretini dindirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 17:16:00 -
Fatih Karagümrük, Hatayspor 3-0 mağlup etti! Pirlo, Volkan Demirel'i üzdü

Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Volkan Demirel ilk mağlubiyetini yaşadı

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Caulker, 45+3. dakikada Borini ve 90+7. dakikada Diagne kaydetti. Bu sonuçla Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Andrea Pirlo sonunda kazandı

Andrea Pirlo'nun öğrencileri ise uzun süren galibiyet hasretini sonunda dindirdi. 5 maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük, Hatayspor'u 3-0'la geçerek 3 puan özlemine son verdi. Fatih Karagümrük bu sonuçla 12. sıraya çıkarken, Hatayspor ise 18. sıraya geriledi.

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