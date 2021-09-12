Fatih Karagümrük evinde rahat kazandı
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. hafta maçında, Adana Demirspor'u konuk etti.
Maçın 14. dakikasında, VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic'i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.
36. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
Fatih Karagümrük, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
47. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Topu eliyle oyuna sokmaya çalışan kaleci Muric'in hatası sonucunda sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Kerim Frei, pasını Pesic'e aktardı. Bu oyuncu topu bekletmeden Erhun Öztümer ile buluşturdu. Erhun'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0.
79. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun Öztümer'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.
Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.