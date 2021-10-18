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Spor Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti
Spor

Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:08:00 -
Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

Karşılaşmanın 7. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in sert şutunda kaleci Viviano yerinde bir müdahaleyle topu kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada Naderi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Zukanovic'in kendi yarı sahasından attığı uzun topa sol kanatta hareketlenen Karamoh, Cebrail Karayel'i geçtikten sonra ceza alanına girip, kaleci Lis'i de geçti. Karamoh, çizgideki Murat Akça'ya rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sol kanattan Zukanovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Ahmed Musa'nın vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Altay'ın Bamba ile filelere gönderdiği top, oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

60. dakikada ceza sahası içinde Altay'dan Cebrail'in Karamoh'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda ofsayt olduğunu tespit eden hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Cebrail'in verdiği pasa hareketlenen Kappel'in sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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