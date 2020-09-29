Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, İtalyan yıldız Mario Bolatelli'nin transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamayı kulüp başkanı Süleyman Hurma yaptı.

TRT Spor'da ekranlara gelen Stadyum programının sunucu Ersin Düzen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile konuştuğunu ifade etti.

Düzen, Hurma'nın kendisine "Balotelli ile ilgimiz yok. Sosyal medyada biri yazmış; 'Bizim Başkan bu gidişle Balotelli'yi de alır' diye. Sonra oradan yürümüş gitmiş. Sadece 1 yerli hücum oyuncusu almak istiyoruz, muhtemelen kanat oyuncusu olacak" dediğini aktardı.

Önemli transferler yaptı

Fatih Karagümrük, İtayan devi Millan'da forma giyen Lucas Biglia ve İngiliz temsilcisi Stoke City'den N'Diaye'yi kadrosuna katarak önemli adından söz ettirmişti.