Fatih Karagümrük, Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı13 Ağustos 2019 Salı 17:27
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Alanyaspor'dan stoper Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaz transfer döneminde birçok kaliteli ismi kadrosuna katan takımımız, savunma hattını Barış Başdaş'la güçlendirdi." ifadesini kullandı.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da 4 Süper Lig maçında forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Gençlerbirliği'nde ise 5 TFF 1. Lig müsabakasında görev aldı.
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