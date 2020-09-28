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Spor Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna dahil etti
Spor

Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna dahil etti

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:19:32 -
Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna dahil etti

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etti.

Ndiaye, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Kariyerine ülkesinde başlayan 29 yaşındaki Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç'in Bodo Glimt takımıyla adım attı. Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'da (Eski adıyla Osmanlıspor) forma giyen Ndiaye, gösterdiği performansın ardından Galatasaray'a transfer oldu.

Daha sonra İngiltere'nin Stoke City ekibine giden Ndiaye, geçen sezon ise Trabzonspor'un formasını giydi.

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