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Gündem Fatih Erbakan'dan şaşırtan Kanal İstanbul çıkışı
Gündem

Fatih Erbakan'dan şaşırtan Kanal İstanbul çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 02:42:00 -

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir yayında 'Kanal İstanbul'a karşı mısınız?' sorusunu cevapladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmeler sonucu Cumhur İttifakı'nda olmayacaklarını söylemiş ve cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı. Erbakan, birkaç gün sonra ani bir kararla Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıklamış ve adaylıktan çekilmişti.

"Kanal İstanbul'a karşıyız"

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere tv100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Kanal İstanbul'a karşı olduklarını söyledi.

"Asla yapılmaması lazım"

Bunları bilerek bizi kabul ettiler. Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde. Çıktı dedi ki 'Kanal İstanbul'a karşıyız, asla yapılmaması lazım'. Biz de aynı fikirdeyiz. Yeniden Refah Partisi olarak 'Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır' diye kitabımız var. Biz burada ortak müştereklerde birleştik bu mutabakat metninde ve bunların hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Ama BBP'nin de bizim de yanlış gördüğümüz noktalarda bu eleştiriler yapması son derece doğal" dedi.

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