Fatih Erbakan'dan 'salgın' ve 'aşı' açıklaması: Çok ciddi şüphelerimiz var

Habertürk Özel canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Covid-19 salgını ve aşısı hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

"Rockefeller Vakfı ve Bill Gates şüpheleri arttırıyor"

Covid-19 aşısına ve salgın sürecine başından beri şüpheli baktığını açıklayan Erbakan, "Bu koronavirüs hadisesi, bundan 10 sene önce Rockefeller Vakfı'nın internet sitesinde yayınlanıyor. Orada sadece korona adı söylenmemiş. Bunun gibi çok şüpheli nokta var. Ve ayrıca Bill Gates gibi teknoloji şirketinin başında olan bir insan, sağlıkla ilgili en çok dinlenilen insan oluyor. Bu çok şüpheli bir durum." ifadelerini kullandı.

"Her apartmana bir kanser ve bir kısır projesini gerçekleştirdiler"

Dış güçlerin dünya nüfusunu azaltma planlarını çok iyi bildiklerini açıklayan Erbakan, ''Fransız devriminden beri bunu dile getiriyorlar. Neden? Bir avuç imtiyazlı insan kendilerini böyle görüyorlar. 30-4035 milyon insan hatta daha az insan. 7 milyar insana hakim olamıyorsanız, öyleyse biz bunların soyunu kurutalım. Mesele GDO'lu besinler. İki tane dünyaca ünlü firma Dupont ve Monsanto var. Doğrudan Rockefeller ve Rothschild'in ortaklığı olan firmalar. Bunlar GDO'lu ürünleri hayatımıza soktu. Kanser, kısırlık ve sakat doğum oranları çok ciddi bir şekilde gittikçe arttı. Dış güçlerin her apartmana bir kanser ve bir kısır projesini gerçekleştirdiler. Ciddi bilimsel araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler kısırlık ve kansere neden olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da kısır tohumlar bunlar, her sene yenisini almak zorundasınız. Bunlar korananın arkasındaysa eğer, bu koronanın arkasından getirecekleri aşıyla bu kısırlığı tamamen yaygınlaştırmak ve dünya nüfusunu belli bir seviyeye indirmek maksadı gidiyor olabilirler. Bu nedenle ciddi şüphelerimiz var.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Vakti