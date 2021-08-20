  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı
İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Çin yeni bir gözlem uydu grubunu uzaya fırlattı
İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz
Siyaset Fatih Erbakan'dan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: Aşı olmaya zorlayıcı dayatmalara karşıyız
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: Aşı olmaya zorlayıcı dayatmalara karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün kabine toplantısı sonrası duyurulan zorunlu PCR uygulamasına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 18:16:00 -
Fatih Erbakan'dan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: Aşı olmaya zorlayıcı dayatmalara karşıyız

Aşı olmayanlara yönelik başlatılan PCR testi zorunluluğu uygulamasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan tepki geldi.

Fatih Erbakan, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: 

"Sağlık Bakanı'nın “aşı olmayanlar düzenli olarak PCR testi yaptıracak” açıklaması talihsiz ve aşı olmaya zorlayıcı bir açıklama olmuştur.

Madem aşı olmuyorsun, öyleyse üç günde bir gidip sıraya girip test yaptıracaksın, bu şekilde hayat bir süre sonra çekilmez hale gelecek ve sonunda pes edip, aşı olup kurtulayım noktasına geleceksin.

Dolaylı da olsa, aşı olmaya zorlayıcı bu gibi dayatmalara karşıyız.

"20 milyondan fazla vatandaşımız vatan haini ilan edilme tehdidi ile karşı karşıya"

Erbakan, daha önce de aşı yaptırmayan vatandaşlara yönelik tutumları eleştirerek, "Aşı yaptırmayan 20 milyondan fazla vatandaşımız adeta dışlanma, aforoz edilme, vatan haini ilan edilme tehdidi ile karşı karşıya. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil." demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay