Fatih Erbakan'dan 'Milli' Eğitim çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sistemimizdeki eksikliklere dikkat çeken Başkan Erbakan, "En önemli beka meselemiz eğitim sistemimizin dış müdahalelerden bağımsız gerçekten milli bir eğitim sistemi olması hususudur." dedi.

CHP'nin 27 Şubat 1946 yılında imzaladığı anlaşma

"Eğitim sistemimiz Amerikan Emperyalizmi'ne teslim edilmiştir." diyen Erbakan şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu darboğazı bir fırsat olarak gören ABD, CHP'nin tek parti iktidarı olduğu 27 Şubat 1946 tarihinde Türkiye ile bir kredi anlaşması imzalıyor. Tarihe Kahire Anlaşması olarak geçen bu anlaşmaya göre Türkiye'ye bir miktar borç vermesi karşılığında Amerika'nın eski demode 2. Dünya Savaşı artığı teçhizat ve askeri malzeme satılması kararlaştırılmıştır. Maalesef anlaşmanın içerisine yerleştirilen asıl zehir ile Milli Eğitim Bakanlığımız Amerikan Emperyalizmi'ne adeta teslim edilmiştir. Yine bu anlaşma doğrultusunda 1950 yılında yapılan yeni bir anlaşma ile 'Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Anlaşma' yani Fullbright Anlaşması ile Milli Eğitimimiz dış güçlerin vesayetine teslim edilmiştir. Bu anlaşma ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu yani 'Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu' kurulmuştur. 4 Türk ve 4 Amerikan vatandaşından oluşan bu komisyonda son karar merciği olarak ABD Büyükelçisi ve daha da ileri sorunda ABD Dış İşleri Bakanlığı olarak belirleniyor. Yani Milli Eğitimimizi ABD Dış İşleri Bakanlığı'na bağlamış oluyoruz."

'Ahlaki ve manevi değerlerden uzak bir eğitim sistemi dayatılıyor'

"Yine bu operasyonlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Milli Eğitimi Geliştirme Komisyonu adı altında bu sefer büyük çoğunluğu Amerikalılardan oluşan bir komisyon daha kuruluyor. Ve sözde Milli Eğitimi Geliştirme Komisyonu'nun yıllar içerisindeki marifetiyle ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite eğitiminin içi boşaltılıyor. Ahlaki ve manevi eğitim önceliğinden uzak materyalist eğitim müfredatı dayatılıyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı kuruluşu kısa adı Pisa'nın öğrenci kalitemize verdiği notlar ortadadır. Öğretim kalitesi açısından 130 ülkeden 97. sırada olduğumuzu ortaya koyan Dünya Ekonomik Forumu raporu ortadadır. Türkiye 21. asra geldiğimiz şu günlerde eğitim kalitesi açısında Kamboçya, Nikaragua ve Tanzanya ile aynı seviyede bir eğitim kalitesine sahiptir. Yine Amerikan kontrolündeki bu komisyonun üniversitelerimizi getirdiği seviye ortadadır. Dünyada İlk 500 üniversite içine çoğu yıllar üniversitelerimiz girememektedir. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak öğrenci, akademisyen, eğitimci değişim programı gibi lanse edilen Fullbright Ekonomi Eğitim Anlaşmasının asıl amacının Milli Eğitim Sistemimizi kontrol etmek ve Amerikan menfaatlerine dış güçlerin menfaatlerine uygun hale getirmek olduğunu altını çizerek ifade ediyoruz. Hükümetimiz tarafından 16. sının deneneceği açıklanan yeni eğitim sistemimizin hayata geçirilmesinden önce Amerika ile yapılan söz konusu anlaşmanın bir an evvel yırtılıp atılması gerektiğini ifade ediyoruz."

'Bu anlaşmayı iptal edin'

"Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz; eğitim ve kültür alanında başarısız olduklarını itiraf eden Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki her şeyden önce eğitim ve öğretim sistemimizi müfredatımızı gerçekten Milli bir hale getirin, Amerika ile yapılan bütün bu anlaşmaları bir an evvel ortadan kaldırın. Fullbright Anlaşması hala yürürlüktedir ve Amerika veya dış güçlere bugün veya yarın istedikleri müdahaleyi yapma imkanı açıkça sunmaktadır. Fullbright Anlaşması her yıl birkaç yüz öğrenci akademisyen göndermek adına 27 milyon öğrencimizi ifsad eden geleceğini karartan akıl dışı bir anlaşmadır. Milli Görüş'ün temsilcileri olarak biz çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin asıl zenginliği topu tankı tüfeği değil Milli ve manevi değerlerine bağlı ilim sahibi evlatlarıdır."