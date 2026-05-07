Trump’ın 'özel projesi' 48 saatte çöktü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük iddialarla başlattığı Hürmüz’de “özgürlük” operasyonu yalnızca 48 saat içinde çökerken, ABD hem askeri sahada istediği sonucu alamadı hem de İran karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğiyle bağlantılı “Özgürlük Projesi” adını verdiği operasyonu yalnızca 48 saat sonra askıya aldığını açıkladı.

Trump, çarşamba sabahı “Truth Social” platformunda yaptığı paylaşımda, kararın İran İslam Cumhuriyeti ile olası bir anlaşmanın imzalanma ihtimalini test etmek amacıyla kısa süreliğine alındığını iddia etti. Trump açıklamasında, “Anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek için operasyonu kısa süreliğine askıya alıyorum. Ancak ablukayı tüm etkileriyle sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca kararın Pakistan ve bazı diğer ülkelerin talebi üzerine alındığını öne sürerek, İran’a karşı yürütülen savaşta “büyük askeri başarı” elde edildiğini ve Tahran temsilcileriyle “nihai ve kapsamlı anlaşmaya doğru büyük ilerleme” sağlandığını iddia etti.

Trump, pazar gecesini pazartesiye bağlayan saatlerde, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemileri çıkarmak amacıyla “Özgürlük Projesi” operasyonunu duyurmuştu. Operasyon pazartesi öğleden sonra başlamış ve yalnızca 48 saat sonra askıya alınmış oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise operasyonu daha önce “Çıkmaz Projesi” olarak nitelendirmişti. Bu arada İran’ın Fars News Ajansı’na konuşan kaynaklar, Washington’un salı günü Hürmüz’den geçtiğini iddia ettiği iki Amerikan ticari gemisinin hala kayalık bölgede mahsur olduğunu açıkladı.

Kaynaklar, Umman kıyılarına yakın suların kayalık yapıda olduğunu ve gemilerin bu bölgeden ne ilerleyebildiğini ne de geri dönebildiğini söyledi. Yani ABD 48 saat boyunca bu operasyon kapsamında tek bir gemiyi bile boğazdan geçirmeyi başaramadı.

SİYONİSTLER BİLE SÖYLEDİ: TRUMP GERİ ADIMINA PAKİSTAN’I BAHANE EDİYOR

Soykırımcı israil medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğiyle bağlantılı “Özgürlük Projesi” operasyonunu askıya alma kararını değerlendirdi ve bu adımın operasyonun başarısız olması sonrası geldiğini belirtti.

israil basınına göre Trump’ın geri çekilme kararı, 3 uçak gemisi ve 38 yakıt ikmal uçağının katıldığı askeri operasyonun 48 saat boyunca sonuç alamamasının ardından alındı.

Medya yorumlarında, “Trump İran karşısında baskı hissettiğinde bir anda Pakistan’dan gelen talepleri öne sürüyor ki geri adım attığı görüntüsü oluşmasın” ifadeleri kullanıldı.

Soykırımcı israil medyasının aktardığına göre, israil ordusundan üst düzey yetkililer, ABD donanmasının tüm ikna girişimlerine rağmen gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyi reddettiğini açıkladı.

Askeri yetkililer, ABD’nin Umman kıyıları boyunca önerdiği alternatif rotanın da “son derece tehlikeli” olduğunu belirtti. Özellikle büyük petrol tankerleri açısından güzergahın çok dar olduğu ve bölgede sığ mercan resiflerinin bulunduğu ifade edildi.

Üst düzey bir israilli askeri yetkili ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Hürmüz’den geçecek petrol tankerlerini koruyacak yeterli gemi sayısına ve kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

israilin Kanal 12 televizyonuna göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Hürmüz Boğazı ve bölgeden geçecek gemileri korumak için en az 15 savaş gemisi ve 100 uçaktan oluşan büyük bir gücün görevlendirileceğini açıklamıştı.

Ancak israil tarafı, bu askeri gücün görevin büyüklüğü karşısında yetersiz olduğunu düşünüyor. Kanal 12’ye göre israil, söz konusu kuvvetin bir gemi konvoyunu koruyabilecek kapasitede olmadığı görüşünü taşıyor.

ABD Genelkurmay Başkanı da dün gece yaptığı basın bilgilendirmesinde, İran’ın ateşkes yürürlüğe girdikten sonra ABD güçlerine 10’dan fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırılar arasında Amerikan savaş gemilerine ateş açılması ile üzerinde Amerikan askeri güvenlik ekipleri bulunan iki ticari geminin hedef alınması da yer aldı.

Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile “nihai anlaşmaya yönelik büyük ilerleme” sağlandığını açıklayarak Hürmüz’deki gemi eskort operasyonunu başlamadan durdurmasının ardından yaşandı.

Kanal 12’ye göre operasyonun askıya alınması ya da fiilen iptal edilmesi, İran lehine sonuç veren baskılar sonrası gerçekleşti. İran tarafı da Trump’ın geri adımını, Tahran’ın sert uyarılarının sonucu olarak değerlendirdi.

israil medyası, ABD’nin mevcut stratejisinin başarısızlığa uğradığını ve Washington’un bölgedeki müttefikleriyle birlikte krizin içine daha fazla çekildiğini belirtti.

RUBİO: EPİK ÖFKE OPERASYONU SONA ERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Salı günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran’a yönelik başlattığı 'Epic Fury' operasyonunun (Destansı Öfke Operasyonu) sona erdiğini belirterek "O aşamayı bitirdik" dedi. Hürmüz hezimetini kabul eden ABD Rubio, "Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD İRAN’I İKNA ETMEK İÇİN BAŞKA ÜLKELER ARIYOR

Tasnim Haber Ajansı’nın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Başkan Donald Trump ve bazı yetkililerin “askeri söylemlerine” rağmen İran’a karşı herhangi bir adımın kendilerini zor durumda bırakacağını ve bunun “40 günlük savaşta” yaşanandan daha ağır sonuçlar doğuracağını biliyor.

Kaynağa göre, ABD müzakere heyetindeki bazı isimler yalnızca Pakistan üzerinden değil, son günlerde başka ülkeler aracılığıyla da İran’la arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor.

Kaynak, Amerikalıların dışarıya karşı “sahte bir güç ve prestij görüntüsü” vermeye çalıştığını ancak gerçekte kendilerini kurtarabilecek askeri bir seçeneğin bulunmadığını bildiklerini söyledi.

Açıklamada, “Bu tür herhangi bir adım sorunlarını çözmeyecek, aksine daha da büyütecek” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak, İran’ın tüm senaryolara hazır olduğunu belirterek, Tahran’ın ABD’nin arabuluculuk girişimlerine güvenmediğini söyledi.

Trump’ın bölgeyi “ya İran’la anlaşma ya da çatışmaların yeniden başlaması” arasında seçim yapmaya zorladığı belirtilirken, kaynağa göre bugün Washington’un önündeki tek seçenek “yenilgiyi erkenden kabul etmek ve maliyetleri daha fazla artırmamak”.

Haberde ayrıca Tahran’ın, Washington’la olası resmi bir anlaşma konusunda egemenlik şartlarında ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

ABD FÜZE MESELESİNDE DE GERİ ADIM ATTI

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump İran’ın füze programına yönelik tutumunda geri adım sinyali verdi.

Trump, önceliğinin İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu, füze programına yönelik kısıtlamaların ise ikinci planda kaldığını söyledi.

Trump’a pazartesi günü verdiği röportajda, İran’ın füze programını sınırlandırması ve denetimlere izin vermesinin kendisi açısından “kırmızı çizgi” olup olmadığı soruldu.

Trump ise füze dosyasının önemli olduğunu ancak asıl önceliğin bu olmadığını belirterek, bölgedeki diğer ülkelerin askeri kapasitelerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“Komşulara da bakmak gerekir” diyen Trump, “İnsanlar neden yalnızca İran’a kısıtlama getirildiğini, diğer ülkelere getirilmediğini soruyor” ifadelerini kullandı.

İran ise füze kapasitesinin ne savaşla ne de müzakerelerle ortadan kaldırılamayacağını vurgulamayı sürdürüyor.

Tahran yönetimi, “İran’da hiç kimsenin füze dosyası konusunda müzakereyi kabul etmeyeceğini” belirterek, Washington’la yapılacak olası bir anlaşma öncesinde egemenlik şartlarından taviz vermeyeceğini ifade ediyor.