7 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٦٠) وَلَوْ نَشَٓاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(60) İsteseydik sizin yerinize, yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık.



(Zuhruf Suresi, 43/60) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Allah’ın isteseydi insanların yerine yaratacak olduğu meleklerden maksat ya gerçek mânada meleklerdir ya da melekleşmiş insanlardır. Birinci mânaya göre hedeflenen sonuç şudur: Yeryüzünde insanların yanında da melekler vardır, siz bunlara tapıyorsunuz.



Halbuki Allah yeryüzünde insan yerine sırf melek yaratabilirdi ve bunlar da tanrı olmaz, Îsâ gibi yine O’nun kulları olurlardı. İkinci mânaya göre de müşriklere şöyle bir cevap verilmiş olmaktadır: Allah dileseydi, yeryüzünü hiç günah işlemez insanlarla donatırdı.



Fakat O, bunu değil, yeryüzünü iradeleriyle günah da sevap da işleyecek, iyi de kötü de yapacak, böylece bir imtihan geçirecek insanlara emanet etmeyi tercih etmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 782

