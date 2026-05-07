DEAŞ'çılara ve torbacılara operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, nisan ayında kent genelinde 54 asayiş, 8 kabahat, 162 takibi gereken, 4 kaçakçılık, 16 narkotik, 12 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 257 olay meydana geldi. Olayların yüzde 98’inin aydınlatıldığı bildirildi.

Asayiş uygulamalarında 116 bin 851 şahıs ile 50 bin 845 aracın sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 384 kişinin ve 10 aracın yakalandığı, kayıp olarak aranan 4 kişinin bulunduğu belirtildi. Çalışmalarda 1 tabanca ele geçirildi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 1 kişinin tutuklandığı, 3 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Trafik denetimlerinde 12 bin 855 aracın kontrol edildiği, 6 bin 308 kişinin sorgulandığı, 325 araç ve şahıs hakkında toplam 3 milyon 372 bin 19 lira cezai işlem uygulandığı aktarıldı. Ayrıca 4 aranan araç ile 6 aranan şahsın yakalandığı, alkollü araç kullanan 4 sürücünün ehliyetine el konulduğu ve 114 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 63 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığı, suç unsuru tespit edilen 23 hesap ve şahıs hakkında işlem gerçekleştirildiği ifade edildi. Müstehcen içerikli 7, terör örgütü propagandası içerikli 15 ve yasa dışı bahis içerikli 474 paylaşımın bulunduğu toplam 496 internet sitesine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 4 operasyonda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Operasyonlarda 3 bin 420 makaron, 1 dedektör, 500 santimetre halat, 2 otomobil ve 2 kilogram tütün ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 16 operasyonda ise 27 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 17 kişinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlarda 4 gram esrar, 142 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 gram amfetamin, 104 galara hap, 23 lyrica hap ve 2 kök kenevir ele geçirildi.