Düğün dönüşü nehirde facia! Tekne alabora oldu, 3 çocuk kayıp

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde düğün sonrası nehrin karşı kıyısına geçen ailenin dönüş yolculuğu faciayla bitti. Bir düğün töreninin ardından nehrin karşı kıyısına meyve toplamaya giden 9 kişilik aileyi taşıyan tekne, dönüş yolunda şiddetli yağışın etkisiyle alabora oldu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, suya düşen 9 kişiden 3'ünün kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.

Nehir kıyılarından uzak durun uyarısı

Bölgeye sevk edilen ulusal ve yerel arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 1'i kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nehirde kaybolan 3 çocuğu arama kurtarma çalışmalarının ise dalgıçların katılımıyla sürdüğü bildirildi. Yetkililer, devam eden arama faaliyetleri ve zorlu koşullar nedeniyle halka nehir kıyılarından uzak durmaları çağrısında bulundu.