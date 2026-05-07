Düğün dönüşü nehirde facia! Tekne alabora oldu, 3 çocuk kayıp
Hindistan’da düğün töreninin ardından Yamuna Nehri’ne açılan 9 kişilik aileyi taşıyan tekne, şiddetli yağışın etkisiyle alabora oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde düğün sonrası nehrin karşı kıyısına geçen ailenin dönüş yolculuğu faciayla bitti. Bir düğün töreninin ardından nehrin karşı kıyısına meyve toplamaya giden 9 kişilik aileyi taşıyan tekne, dönüş yolunda şiddetli yağışın etkisiyle alabora oldu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, suya düşen 9 kişiden 3'ünün kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.
Nehir kıyılarından uzak durun uyarısı
Bölgeye sevk edilen ulusal ve yerel arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 1'i kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nehirde kaybolan 3 çocuğu arama kurtarma çalışmalarının ise dalgıçların katılımıyla sürdüğü bildirildi. Yetkililer, devam eden arama faaliyetleri ve zorlu koşullar nedeniyle halka nehir kıyılarından uzak durmaları çağrısında bulundu.
