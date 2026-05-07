1 kişi öldü, 5 kişi hastanede! Mantar çorbası aile yemeğini faciaya dönüştürdü

Vietnam’da ormandan toplanan yabani mantarlarla hazırlanan çorbayı içen 6 kişi zehirlendi.

Vietnam’ın Son La eyaletinde aile yemeğinde içilen yabani mantar çorbası faciaya yol açtı. Na Hien köyünde 2 Mayıs'ta düzenlenen ve 24 kişinin katıldığı bir aile yemeğinin ardından zehirlenme vakası meydana geldi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, ormandan toplanan yabani mantarlarla hazırlanan çorbayı içen 6 kişide aynı gün saat 20.00 sıralarında karın ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtiler ortaya çıktı.

 

1 kadın hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişilerden durumu ağırlaşan bir kadın 4 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Hayatta kalan 5 kişiden 4'ünün ise başkent Hanoi'de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bildirildi. Sağlık yetkilileri, zehirlenmeye yüksek ısıda pişirilse dahi etkisi geçmeyen son derece zehirli 'amatoksin' maddesi içeren beyaz mantarların yol açtığı ihtimali üzerinde duruyor.

