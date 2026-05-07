Büyük arama gerçekleşti: Dursun Özbek’in gece 3 telefonu ortaya çıktı!
Galatasaray’ın geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu transferi için yürüttüğü süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
Galatasaray’da yeni sezon transfer planlaması sürerken Hakan Çalhanoğlu iddiaları yeniden gündeme geldi. Spor yorumcusu Burhan Can Terzi’nin yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Terzi, geçtiğimiz yaz yaşanan transfer sürecinin perde arkasını anlatarak dikkat çeken detaylar paylaştı.
Burhan Can Terzi, Hakan Çalhanoğlu’nun geçen yaz Galatasaray’a transfer olmayı çok istediğini ifade ederek sürecin oldukça sancılı geçtiğini söyledi.
Terzi, “Hakan’ın bu seneki serüveni film olur. Çok sıkıntılı bir yaz transfer dönemi süreci geçirdi. Gerçekten yaz ayında Galatasaray’a gelmeyi çok istiyordu” ifadelerini kullandı.
Açıklamalardaki en dikkat çekici bölüm ise Dursun Özbek detayı oldu.
Terzi’nin iddiasına göre transferin son gününde Dursun Özbek, gece saatlerinde Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan görüştü.
“Son gün gece 3’te Dursun Özbek, Hakan Çalhanoğlu’nu aradı. Inter’den ne kadar aldığına kadar konuşuldu. Hakan, Inter’de aldığı maaşa gelmeyi kabul etti. Okey’leşildi ve telefonlar kapatıldı.”
Terzi, milli futbolcunun transfer için büyük fedakarlık yaptığını da öne sürdü.
Açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’dan gelecek son haberi beklemek için Milano’da 24 saat boyunca sürecin netleşmesini bekledi.
Terzi, “Kendi kulübünü ve taraftarlarını karşısına almak pahasına bunu yaptı. Inter gibi kulübün maestrosusun, Galatasaray’a sevginden dolayı son güne kadar beklemişsin” dedi. Burhan Can Terzi, Inter’in Hakan Çalhanoğlu’na yeni sözleşme hazırlığında olduğunu da söyledi.
