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Gündem Fatih Erbakan’dan hükümete çağrı!
Gündem

Fatih Erbakan’dan hükümete çağrı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Yunanistan'ın adımlarına karşı Ege Denizi'nde kararlı ve tedbirli bir tutum ortaya koymasının zaruret arz ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 13:38:00 -
Fatih Erbakan’dan hükümete çağrı!

Erbakan, yazılı açıklamasında, Yunanistan'ın son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'nin egemenlik haklarını tehdit eden hamleler yaptığını ifade etti.

Hükümetin, Yunanistan'ın adımlarına karşı adım atması gerektiğini aktaran Erbakan, "Yunanistan son dönemdeki kışkırtıcı hamlelerinin altında yatan karasularını 12 mile çıkarma isteğini gerçekleştirebildiği takdirde Ege Denizi'nin yaklaşık yüzde 72'sini egemenliği altına almış olacak. Böyle bir durumda ülkemizin hayati menfaatlerinin muhafaza ve müdafaa edilmesi mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Yunanistan, Türkiye'nin Lozan'dan kaynaklanan haklarını hiçe sayarak bir yandan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde stratejik hamleler yapmaya çalışırken, diğer yandan savunma alanında Fransa ve ABD ile stratejik anlaşmalar yapma yoluna gitmektedir. Hükümetin Ege Denizi'nde kararlı ve tedbirli bir tutum ortaya koyması zaruret arz etmektedir."

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