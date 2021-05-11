Fatih Erbakan’dan hayati Filistin çağrısı: TSK öncü olmalı ve acilen bunu yapmalıyız

Yeniakit Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada İsrail işgali ve vahşetine dünyanın sessiz kaldığını, İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kudüs'ü korumak için acilen TSK'nın öncülüğünde Barış Gücü oluşturulmalı

BM'de 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla Filistin'in Uluslararası Statüsü “Devlet” olarak tanındığını, dünyada da 150'ye yakın devletin de bunu kabul ettiğinin altını çizen Erbakan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ise 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde, Filistin Devleti'nin başkentinin İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs olduğunu tüm dünyaya deklare etmişti. Bu iki karardan hareketle; İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalı, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin başkentine yapılan saldırıları sonlandırmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bir Barış Gücü oluşturulmalıdır. Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası bir haktır ve bu hak Filistin Devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak Barış Gücü'ne en büyük desteği ve katılımı da TSK sağlamalıdır" dedi.

Erbakan Hoca Filistin'e asker göndermişti

Filistin'e daha önce Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Filistin devletinin talebiyle asker gönderildiğini hatırlatan Fatih Erbakan, "Bu adım daha önce Merhum Erbakan Hocamız tarafından atıldı. 54. Hükümet döneminde Türkiye, Filistin Devleti’nin talebiyle El-Halil kentini korumak üzere Filistin’e asker gönderdi. Siyonizm karşısında laf değil, icraat konuşur! Bu icraatları da “kuvvet ve kudret sahibi ABD ve İsrail değil, Cenabı Allah’tır” diyenler gerçekleştirebilir. Bu adımlar bugün atılmazsa, yarın Yeniden Refah Partisi iktidarında mutlaka atılacaktır" ifadelerini kullandı.