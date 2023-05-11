Fatih Erbakan’dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının üzerinden 13 gün geçerken, felaketle alakalı gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

Cesur ve kıymetli camia

Dün gerçekleşen ziyarette, Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet geçtiğimiz hafta yangında büyük hasar gören medya binamıza geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Fatih Erbakan, İstanbul itfaiyesinin söndürmeyip izlediği yangın sırasında hasar gören binamızı inceledikten sonra açıklamalarda bulundu. Desteklerini ileten Erbakan, “Akit Medya Grubuna bir geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdik olan olaylardan dolayı üzüntülüyüz. Can kaybı olmaması tabii ki tesellimiz. En kısa zamanda maddi kayıpların da giderilmesini temenni ediyoruz. Akit, Yeniden Refah Partisi’nin sesini halka duyuran cesur ve kıymetli bir camia. Akit Medya Grubu yöneticilerine ve çalışanlarına tekrardan geçmiş olsun diliyorum.”

Destek ziyaretleri

Öte yandan, binamıza dün gün boyu destek ziyaretleri sürdü. Gerçekleşen ziyarette, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Eyüpsultan Camii müezzinlerinden Selahattin Gürer, Vahdet Vakfı İstanbul Şubesi yönetiminden Mustafa Çelik, Nazım Baykara, SuffaDer yönetim Kurulu Başkanı Emre Zırıh, Asımın Nesli Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Rahmi Eyindenbilir, Emin Polat, Seyfettin Köker yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teşekkür

Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, destek ve moral ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ettiler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO