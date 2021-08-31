Fatih Erbakan'dan flaş 'zorunlu PCR testi ve aşı' açıklaması! "Dayatma" diyerek harekete geçti!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

PCR testi zorunluluğuna karşı hukuk mücadelesi başlattıklarını duyuran Fatih Erbakan, İçişleri Bakanlığı genelgesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getirerek Danıştay'a gideceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Erbakan şunları söyledi:

İlacın bile 20 sene sonra yan etkisi çıkıyor, ya aşı...

Biz en başından beri söyledik. Dedik ki, "Kardeşim, eğer testlerden geçmiş, onay almış, faz aşamalarını geçmiş bir aşı getirirseniz, burada hepimiz olalım." Ama siz birkaç ay içerisinde getirdiniz, ne olduğu belli olmayan bir aşıyı yapmaya kalkıyorsunuz. Mesela ilaçlar; aktif mesane ilaçları vardı. 2000'li yıllarda çıkmış. 20 seneden beri kullanılıyor. Şimdi daha yeni dediler ki, "Efendim maalesef bunları 10 seneden fazla kullananlar Alzehiemer oluyormuş. 2000 senesinden evvel yıllarca test edildi, onaylandı, ruhsat alındı, piyasada kullanıldı, 20 sene kullanıldı, ondan sonra böyle bir etki görülüyor. Şimdi sizin bu aşılarınızda, bırakın kaç sene test edilmeyi, faz çalışmalarını tamamlamayı, birkaç ay içinde getirdiniz, ne olduğu belli değil.

Kimseye zorla aşı ol denilemez

Bir diğer konu da; onay almış olsa da almamış olsa da kimseye zorla aşı ol denilemez. Onay almayınca da daha da önemli. Aşı olmak istiyorum diyene hayır yaptırmayacaksın diye engellenemeyeceği gibi aşı olmak istemeyene de hiç kimse zorlayamaz. Çünkü her bireyin her tedaviyi reddetme hakkı olduğu gibi aşı olmayı reddetme hakkı da var.

Bu maliyeti kimse karşılayamaz

Şimdi bu noktada efendim biz zorunlu tutmuyoruz ama 2 günde bir PCR testi yaptıracaksın. Ee, 2 günde bir test yaptırmak için devlet hastanesine gidecek kuyruğa girecek. Aşı olmamış 20 küsür milyon insan var. Bunlar 2 günde bir PCR testi yaptıracak. Yok ben o kadar zahmete katlanmam, para yaptırırım. Yaptıramazsın, karı koca özel hastanede 500 lira bir PCR testi. Hafta 1000 lira, ayda 4 bin lira. Bu maliyeti karşılayabilecek Türkiye nüfusunun belki yüzde 1'idir.

Dolaylı olarak aşıyı dayatma

Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yönde gönderdiği genelge, aslında insanları dolaylı olarak mecbur bırakmaktır. Canından bezecek. Bir hafta, iki hafta, üç hafta... En iyisi gideyim de şu aşıyı olayım da kurtulayım." Bu dolaylı olarak aşıyı dayatmadır...

Danıştay'a başvuruda bulunuyoruz

Bu nedenle, dün basın toplantısında da açıkladık. İnşallah önümüzdeki hafta, İçişleri Bakanlığı'nın bu doğrultudaki genelgesinin iptali için Danıştay'a başvuracağız. Cenabı Allah hayırlı eylesin, hayırlı sonuçlara vesile kılsın inşallah. Partimizin hukukçuları; Bayram Sakartepe bey, Avukat Abdülkadir Yılmaz bey ve Yılmaz Ertem Mikdat Ertem MKYK üyemiz, özellikle bu aşıyla ilgili virüs, enfeksiyon uzmanlarıyla ilgili bilgileri aldı, raporları düzenledi. Onların hepsiyle inşallah bir dilekçe hazırlanılacak ve verilecek.

Aşı seni korumuyorsa neden oluyorsun?

"Burada bir ilginç taraf, "Efendim ben aşımı oldum", ben de olmadım. O zaman olmadıysan sen PCR testi yaptır. Niye bana PCR testi yaptırıyorsun? E sende virüs var mı yok mu? E, sen niye endişeleniyorsun, bende virüs var mı yok mu diye, aşı olduğuna göre aşının seni koruması lazım. Hayır, aşı beni korumuyor. E, aşı seni korumuyorsa neden oluyorsun?

Bunun da mantığını kimsenin açıkladığı yok

Böyle acayip bir durum. Bunun da mantığını kimsenin açıkladığı yok. Zaten korumuyor. Bunu zaten biliyoruz. 2 doz, 3 doz aşılı insanlar... Kaç tane vefat haberi duyduk. Bizim yakınlarımızdan da duyduk, vefat edenler de oldu. Dolayısıyla korumuyor. Tam bir acayip bir durum. İnşallah böyle bir adım atıyoruz. Hayırlı bir sonucu olur."