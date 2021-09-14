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Gündem Fatih Erbakan'dan flaş açıklama! Kendisini hedef alanlara cevap vermek için harekete geçti
Gündem

Fatih Erbakan'dan flaş açıklama! Kendisini hedef alanlara cevap vermek için harekete geçti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisini hedef alan açıklamalara yönelik basın toplantısı yapacağını ve eleştirilere konunun uzmanlarıyla birlikte cevap vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 23:25:00 - 2021-09-14 23:31:53
Fatih Erbakan'dan flaş açıklama! Kendisini hedef alanlara cevap vermek için harekete geçti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs ve aşılama süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. 

Partisinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan yarın saat 16:00’da konunun uzmanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek, PCR testi ve aşılama süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır." açıklamasını paylaşan Erbakan, açıklamayı kendi hesabından da duyurdu.

Basın toplantısına konunun uzmanlarıyla birlikte çıkacak

Açıklamada, yarın (14 Eylül) saat 16:00'da yapılacak basın toplantısında Fatih Erbakan'ın, konunun uzmanlarıyla birlikte zorunlu PCR testi ve aşı ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vereceği belirtildi.

Basın toplantısının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

Yarın gerçekler net bir 

Yeni bir paylaşım daha yapan Erbakan, basın toplantısıyla gerçeklerin ortaya çıkacağını belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Gerçek öyle birşeydir ki yerine hiçbir şey koyamazsın, koymaya kalkarsan tam kırk yerden açık verir” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)
Yarın gerçekler net bir şekilde ortaya çıkacak inşallah.

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