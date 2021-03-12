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Gündem Fatih Erbakan’dan dikkat çeken Mısır açıklaması
Gündem

Fatih Erbakan’dan dikkat çeken Mısır açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin son derece büyük önem arz ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:57:00 -
Fatih Erbakan’dan dikkat çeken Mısır açıklaması

Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dış politikada günübirlik politik yaklaşımların doğru olmadığının altını çizen Erbakan, Mısır ile tarihi birliktelikte Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan'ın planları ve adımlarını da göz önüne almak gerektiğini ifade etti.

"Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir." diyen Erbakan, Türkiye'nin uzun vadeli gerçeklerini ve buna bağlı olarak gelişmeleri iyice süzgeçten geçirerek çıkarların öncelenmesinin en akıllıca hareket olacağını vurguladı.

Erbakan, "Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir." görüşünü savundu.

Kamuoyuna açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"na da değinen Erbakan, söz konusu planda dile getirilen adımların çoğunun yürürlükteki Anayasa'da yer aldığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

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