Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'iktidar' açıklaması! 'Biz bu siyasete karşıyız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Güçlü Lider Güçlü Kadro İktidar Yürüyüşü' temasıyla düzenlenen programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan parti olarak kuruldukları günden bu yana, 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyaseti yapmadıklarını, milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

'Siyaset savaş alanı değildir'

"Biz milletin derdine derman olmak için bu yola çıktık." diyen Erbakan, "Siyaset kavga yeri, çekişme yeri, savaş alanı değil milletin derdine derman olmaya yeridir. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz' diye yola çıktık ve partimizin kurulduğu günden beri de hep aynı konuda aynı vurguyu yapıyoruz. Bununla ilgili olarak merhum liderimiz Erbakan Hocamız da 2002 yılında AK Parti iktidarı işe başladığında, 'Biz bu kardeşlerimizin bu kadronun başarılı olmasını elbette ki isteriz. Çünkü onlar başarısız olurlarsa ülke olarak millet olarak hepimiz kaybedeceğiz.' demişti. Biz de aynı şekilde Yeniden Refah Partisi olarak yanlışları düzeltelim eksiklikleri tamamlayalım, doğruya doğru diyelim, doğru yaptıkları işlerden kendilerine destek olalım diyerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.