  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Erbakan’dan 6284 sayılı kanun çağrısı
Siyaset

Fatih Erbakan’dan 6284 sayılı kanun çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'İstanbul Sözleşmesi'nden kalan 6284 sayılı kanun iptal edilmelidir' konulu basın toplantısını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:21:00 -
Fatih Erbakan’dan 6284 sayılı kanun çağrısı

YENİ AKİT  ANKARA

“6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” yürürlükteki 11’inci yılını doldurmaya yaklaşırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan aile dernek temsilcileriyle birlikte açıklamalarda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Türkiye’ye adalet tesis edilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay