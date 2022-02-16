Fatih Erbakan’dan 6284 sayılı kanun çağrısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'İstanbul Sözleşmesi'nden kalan 6284 sayılı kanun iptal edilmelidir' konulu basın toplantısını gerçekleştirdi.
YENİ AKİT ANKARA
“6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” yürürlükteki 11’inci yılını doldurmaya yaklaşırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan aile dernek temsilcileriyle birlikte açıklamalarda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Türkiye’ye adalet tesis edilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.