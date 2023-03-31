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Gündem Fatih Erbakan ve Zekeriya Yapıcıoğlu feministlerin hedefinde! Suç duyurusunda bulundular
Gündem

Fatih Erbakan ve Zekeriya Yapıcıoğlu feministlerin hedefinde! Suç duyurusunda bulundular

Yeniakit Publisher
2023-03-31 23:34:00 - 2023-03-31 23:56:20
Fatih Erbakan ve Zekeriya Yapıcıoğlu feministlerin hedefinde! Suç duyurusunda bulundular

Aile düşmanı Kadın Partisi adlı feminist oluşum, aile yapısının korunmasına yönelik talepleri sebebi ile Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile Yeniden Refah Partisi yöneticileri hakkında İstanbul Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Aile yapısının korunmasına yönelik talepleri sebebi ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında aile düşmanları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Kadın Partisi adlı feminist oluşum, İstanbul Adliyesi'ne yaptıkları suç duyurusundan sonra açıklamada bulundu.

Erbakan ile Yapıcıoğlu'nu Cumhuriyet düşmanı olmakla suçlayan aile düşmanları, sapkın yaşamı savunduğu gibi, Erbakan'ın ahlak ve maneviyat öncelikli eğitim sistemini istemesinden de rahatsız olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

HÜDA PAR ile Yeniden Refah Partisi'nin sunmuş olduğu talepler Anayasa ve diğer kanunlarımızla koruma altına alınan cumhuriyetin temel niteliklerine, kadınlara ve LGBT bireylere karşı kaygı verici ve hukuk nezdinde suç teşkil edecek istekler olduğu görülmektedir.

HÜDA PAR'ın parti programına baktığımızda, "zinanın yeniden suç olarak tanımlanması, medreselerin iyileştirilmesi" şeklinde ifadeler yer almaktadır.
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Yeniden Refah Partisi'nin parti programı ve Cumhur İttifakı'na sunduğu taleplere bakıldığında ise, "LGBT derneklerinin kapatılması, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması ve ahlak ve maneviyat öncelikli eğitim sisteminin getirilmesi" gibi taleplerin olduğu görülmekte.

Bu talepler bir bütün olarak ele alındığında cumhuriyetin nitelikleri ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere karşı olduğu anlaşılmakta. Bu bakımdan HÜDA Par ve Yeniden Refah Partisi yetkilileri hakkında gereğinin yapılmasını arz ederiz.

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