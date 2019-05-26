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Fatih Erbakan: SP’liler haklılığımızı görüp bize katılacak

Partililerle iftar programında bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu çatıdan bizler kendi isteğimizle ayrılmadık. Bizleri buradan sürgün ettiler" dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:09
Fatih Erbakan: SP’liler haklılığımızı görüp bize katılacak

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Partisinin bahçesinde iftar programı düzenleyerek partilileri ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu çatıdan bizler kendi isteğimizle ayrılmadık. Bizleri buradan bir takım operasyonlarla sürgün ettiler. Ama bizler her türlü zorluğa göğüs gerdik ve hakkımız olanı yine aldık” dedi. Erbakan, şöyle devam etti: “Erbakan Hocamızın mirası olan milli görüşün merkezi olan bu manevi değeri yüksek binaya kavuştuk. Erbakan hocamızın binasından, milli görüşün sancağını yükseltmeyi Allah bize tekrar nasip etti. Bu binanın yeniden Refah partimizin merkezi olmasında bize çok tepki gösterdiler. İnşallah kendileri bizim bu yürüyüşümüzün haklılığını görecekler ve bizim aramıza katılacaklar.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:09
  1. Ankara
  2. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  3. Refah Partisi
  4. Yeniden Refah Partisi
  5. iftar programı

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  • putsavarputsavar35 dk önce
    haramollaoglu isi gücü birakti cami cematine iftira kampanyasi baslatti. o sapiga bir ders vermek size düser.

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