Fatih Erbakan: SP’liler haklılığımızı görüp bize katılacak

Oğuzhan Gültekin Ankara

Partisinin bahçesinde iftar programı düzenleyerek partilileri ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu çatıdan bizler kendi isteğimizle ayrılmadık. Bizleri buradan bir takım operasyonlarla sürgün ettiler. Ama bizler her türlü zorluğa göğüs gerdik ve hakkımız olanı yine aldık” dedi. Erbakan, şöyle devam etti: “Erbakan Hocamızın mirası olan milli görüşün merkezi olan bu manevi değeri yüksek binaya kavuştuk. Erbakan hocamızın binasından, milli görüşün sancağını yükseltmeyi Allah bize tekrar nasip etti. Bu binanın yeniden Refah partimizin merkezi olmasında bize çok tepki gösterdiler. İnşallah kendileri bizim bu yürüyüşümüzün haklılığını görecekler ve bizim aramıza katılacaklar.”