Fatih Erbakan: Milli Görüş siyaseti ahiret öncelikli bir siyasettir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş siyasetinin dünya öncelikli değil, ahiret öncelikli bir siyaset anlayışı olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, partisinin Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlediği, 3 gün süren Milli Siyaset Akademisi programına katıldı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Erbakan, etkinlikte katılımcılara, alanlarında uzman kişilerce akademik, ilmi ve teknik bilgi verildiğini söyledi.

Akademide Milli Görüş'ün neden diğerlerinden farklı olduğu, milletin ve bütün insanlığın kurtuluşunun tek yolu olmasının izah edildiğini aktaran Erbakan, "Milli Görüş olarak 52 seneden beri neden bu çalışmayı yaptığımızı, bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu, delilleriyle açık bir şekilde ifade ettik. Burada ifade etmemiz gereken husus, 'Neden siyaset?' sorusundan ziyade 'Neden Milli Görüş' siyasetidir. Çünkü Milli Görüş siyaseti dünya öncelikli değil ahiret öncelikli bir siyasettir. Dünyacı olan insanların, ahireti düşünmeyen bakış açısıyla değerlendirenlerin anlamakta güçlük çekeceği bir siyasettir" diye konuştu.