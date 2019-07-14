Fatih Erbakan: Medya ambargosu uyguluyorlar!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Akit TV canlı yayınında, Halis Özdemir'in moderatörülüğünde, gazeteci Serdar Arseven, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun ve Akit TV Program Müdürü Serkan Güzel'in sorularını cevapladı.

Parti kongrelerinde Yeniden Refah Partisi ve kendisine büyük bir teveccüh olduğunu belirten Fatih Erbakan, salonları dolduran binlerce insanın görmezden gelindiğini ve bir satır haber olmadığını ifade etti. Gençlerin büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyen Erbakan, bu ambargoyu sosyal medya ve internetle aşacaklarını belirtti.

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"Bize karşı medya ambargosu var"

İstanbul'daki Sinan Erdem Salonu'nu 15 binden fazla kişi ile dolduğunu belirten ve fotoğraflar gösteren Erbakan, "Bu bizim İstanbul'daki Sinan Erdem Salonu'nda 15 binden fazla kişinin katıldığı il kongremiz. Bunlar partiye olan teveccühün bire bir ispatı ve göstergesi. Çoğunluğu da genç. İktidar partisi dışında hiç bir partinin bu salonu doldurması mümkün olmuyor. Bunu halkımız bilir. Ama bunlar medya ambargosu nedeniyle bir tek satır haber olmadı. Bu salon zorlamayla, personel taşımayla, cep harçlığıyla dolmadı, hepsi gönüllü insanlar" dedi.

Medyadaki durumu eleştiren Serdar Arseven ise "Bizim medyada da bir sorun var değil mi? Bir gazeteci olarak bir özeleştiride bulunmak gerekirse, bu kadar insanın katıldığı etkinlik bir haberdir. Çünkü oradakiler de okuyucu ve izleyicidir" yorumunda bulundu.

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"Erbakan Hocamıza da aynı ambargoyu uyguladılar"

Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da medya ambargosuna tabi tutulduğunu belirten Fatih Erbakan, "Rahmetli Erbakan Hocamız, 1983'te Refah Partisi kurulduktan sonra 1991'e Meclis'e girene kadar tek satır haber yapmadılar. Kaldı ki Erbakan Hocamız, o dönemde eski başbakan yardımcısıydı, Meclis'te grubu bulunan bir partinin genel başkanıydı ve teknik olarak dünya çapında bir insandı. 1991'e kadar haber yapmadılar, Anadolu'da köy köy kasaba kasaba konuşmalarının bulunduğu kasetleri gezdirdiler, insanlara dinlettiler. Şimdi bizim de sosyal medya ve internet imkanımız var. Biz de bu ambargoyu bunlarla aşmaya çalışacağız. Aynı kader bizim için de geçerli." dedi.

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"Erbakan'a duyulan teveccüh bizlere de yansıtılıyor"

Muharrem Coşkun'un "Hangi partilerden daha çok teveccüh görüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Erbakan, "AK Parti ve Saadet Partisi tabanından da va, MHP'den de var. Her parti tabanından da ilgi görüyoruz. Her kesimden büyük ilgi görüyoruz. Kongrelerimize gençlerin katılımı ise yoğun" dedi.

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