Fatih Erbakan: Kaliteli eğitim, kaliteli nesillerin yetişmesi demektir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 21 Eylül 2020 itibarıyla başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, yeni eğitim yılının bazı eksiklikler ile başladığını ifade etti.

Erbakan şunları söyledi:

"Kaliteli nesillerden kastımız ise bilimsel ve teknik anlamda kaliteli olmakla birlikte, ahlaki ve manevi anlamda da kaliteli olmaktır. Bu sebeple, önce ahlak ve maneviyat ilkesini gerçek anlamda özümseyerek gençlerimizi, yeni nesillerimizi hidayet ve ilmi kendi bünyelerinde birleştirebilen, vatan sevgisine ve tarih şuuruna sahip, ahlaki değerleri yüksek nesiller olarak yetiştirebilmemiz gerekmektedir. "

'Eğitimcilerimizin sorunları çözülemedi'

Kaliteli bir eğitim sisteminin en önemli unsurlarından olan eğitimcilerimizin sorunlarının Ak Parti iktidarında tam olarak çözülemediğini belirten Erbakan, " Ak Parti iktidarlarının 18 yıllık icraatında görev alan 6 bakan, 15 defa eğitim sistemini değiştirmiştir. Bu değişimler hem zaman kaybına neden olmakta, hem de eğitim-öğretimi yap-boz tahtasına çevirmektedir. Eğitimcilerimizin eğitim sisteminden doğan bu zorlukların yanı sıra, döviz kurları ve enflasyon karşısında direnemeyen maaşları nedeniyle ve ayrıca birçok öğretmenimizin ailelerinden çok uzakta görev yapmak zorunda oldukları için büyük sıkıntı içinde olduklarını biliyoruz." dedi.

'Öğretmen atamaları çözüme kavuşturulmalı'

Erbakan, Milli Eğitimde çözüme kavuşturulamayan bir diğer konunun da öğretmen atamaları olduğunu, öğretmenlere kadro vermek yerine mevsimlik birer işçi gibi sözleşmeli olarak çalıştırılmalarının, özlük haklarına kavuşturulmamalarının çok büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

'Velilerimizin fedakarlıklarını unutmuyoruz'

Erbakan, "Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim sisteminin standart olarak öğrencilerimize sunması gereken hizmetleri sunamamasından dolayı bu açığı kapatmaya yönelik büyük fedakârlıklar gösteren velilerimizi de unutmuyoruz. Türkiye’deki hane halkları, eğitime yaptığı harcamalar bakımından OECD ülkeleri içerisinde ilk 5 arasındadır. Bu da göstermektedir ki eğitim ve öğretimin mali yükü velilerimizin sırtına yüklenmiştir. Biz Yeniden Refah olarak, oluşturacağımız yerli ve milli kaynak paketlerimiz sayesinde okullarımızın mali yükünü velilerimizin sırtından süratle kaldıracağız. " ifadelerini kullandı.

'Eğitimde kalıcı çözüm önerilerimizi yakında paylaşacağız'

'Parti olarak eğitimcilerimizin yaşadığı tüm bu sorunları çok iyi biliyoruz.' diyen Erbakan, "Bizler Milli Görüş’ün temsilcileri olarak, aynı 54. Hükümet zamanında olduğu gibi, iktidara geldiğimiz anda oluşturacağımız Milli Kaynak Paketleri ile tüm memurlarımızın maaşlarını 'ilk yıl yüzde 50 oranında, takip eden yıllarda ise gerçek enflasyonun üzerinde zamlarla iyileştirerek', eğitimcilerimizin mali şartlarını yaşanabilir ve mesleğin onuruna yakışır bir düzeye getireceğiz. Bu bağlamda hazırlamakta olduğumuz “Milli Eğitim ve Yükseköğretimde Sorunlar ve Kalıcı Çözüm Önerileri” başlıklı kapsamlı bir çalışmamızı tüm kamuoyuyla yakın bir zaman içerisinde paylaşacağız." şeklinde konuştu.