Fatih Erbakan CHP'li Yaşar Okuyan'ın mağdur ettiği EYT'lilerle görüştü: Çözüm yollarını anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li Yaşar Okuyan'ın mağdur ettiği emeklilikte yaşa takılanlar ile biraraya geldi. Başkan Erbakan, ülkenin kaynaklarının 83 milyona adil dağıtılması halinde, sadece EYT'lilerin değil tüm dar gelirli vatandaşların refaha kavuşmasına yeteceğini söyledi.

Özüpak: EYT'liler yük olarak görülüyor

4444 No'lu yasanın geriye doğru işletilmesinden dolayı 21 yıldır anayasal haklarından mahrum olduklarını ve bunun mücadelesini verdiklerini söyleyen EYT Federasyonu Başkanı Özüpak, seslerinin gür çıkmasına vesile olan Yeniden Refah Partisi'ne teşekkür etti. Özüpak yıllarca prim ödemelerine, vergi vermelerine rağmen sonradan çıkan bir kanunla yaş haddine tabii olarak 2 ila 17 yıl ötelendiklerini, tabiri caizse maçları oynanırken kuralların değiştiğini ve bunun büyük mağduriyetlere sebep olduğunu söyledi.

'Borç-faiz-vergi ekonomisinin sonucu bu!'

50 yıllık Milli Görüş davasının temsilcisi olarak dar gelirli vatandaşların derdiyle dertlendikleri vurgulayarak EYT'lilere hitap eden Erbakan, sadece EYT'lilerin değil emekli, memur, işçi, köylü ve çiftçilerimizin de sıkıntıda olduğunu ifade etti. 20-30 yıl devlete hizmet etmiş emeklinin; aldığı maaşın yetmediğini, torunun veya akrabasının düğününe giderken bile düşündüğünü söyleyen Erbakan, "2020 yılında 3 kişiden biri sosyal yardım almak zorunda kalmış. Tabii ki Pandeminin etkisi de oldu. İlgili bakanımız açıkladı; 17 yılda sosyal yardımlar 21 kat artmış. Gelir seviyesine baktığımızda nüfusun yüzde 40'ı açlık, yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında çalışıyor. TÜİK'in açıkladığı resmi rakam yüzde 14, bağımsız araştırmacılar gerçek enflasyonun yüzde 37 olduğunu belirtiyor. Hal böyle iken hükümet önümüzdeki 4 sene 100 milyar dolar borç faizi ödeyeceğini açıkladı. Yine açıklanan 4 yıllık ekonomi planına göre bütçe açığından dolayı 150 milyar dolar daha borç alınacak. Bütün bunlar ne anlama geliyor, daha fazla zam daha fazla vergi. Borç faiz vergi ekonomisinin sonucu daha fazla borçlanma." dedi.

'3 aylık borç faizi ile EYT'lilerin sorunu çözülebilirdi'

EYT'li dernek başkanların sorularını da cevaplayan Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim Milli Görüş olarak yıllardır söylediğimiz paylaşımda adalet, yani zenginliklerin, kaynakların 83 milyon arasında adilce paylaşılması ve yönetimde adalet ilkeleri ile yola çıktık ve çalışıyoruz. Biz önce millet anlayışıyla hareket edeceğiz. Bununla ilgili de referansımız Merhum Erbakan Hocamızın 54. Hükümet olarak yaptıkları efsane icraatlerdir. İşçiye, memura, emekliye yapılan yüzde 100 zamlardır. O dönemdeki bolluğun bereketin nedeni kaynakların faize, imtiyazlılara değil, millete aktarılmasıydı. Kaynağımız da sizin de belirttiğiniz gibi Milli Kaynak Paketimizde var. 2. ve 3. kaynak paketlerimiz hazırlanıyor. Biz her zaman söylüyoruz, emeklilikte yaşa takılanların külfet dedikleri maliyeti, hükümetin 2-3 aylık borç faizi parası kadardır. Bu mücadelenizde yanınız olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

Erbakan'dan noter tasdikli, yazılı çözüm sözü

Özüpak'ın 'EYT'lilerin sorunlarının çözme vaadinizi noter tasdikli, yazılı istiyoruz’ isteğine de olumlu yaklaşan Erbakan, milletin derdine derman olmak için yola çıktıklarını belirterek yetkili kurullarda görüşüp bu kararı aldırma sözü verdi: "Biz de 'Önce Millet' diyen görüşün temsilcileri olarak Parti programımızda da var iktidarımızın ilk senesinde emekliye, memura işçiye yüzde 50 zam yapacağımızı taahhüt etmiştik. EYT'lilerin sorununun çözümünü de parti programımıza alıp ilk senemizde çözeriz inşallah."