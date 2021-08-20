Fatih Erbakan canlı yayında paylaşmıştı! PCR test kiti ile ilgili çarpıcı belge yeniden gündemde

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yürürlüğe giren PCR testi zorunluluğu, kamuoyunu ikiye böldü. Kimi çevreler PCR testi kararını 'aşıya zorlamak' şeklinde yorumlarken, aşı olmayı tercih eden vatandaşlar ise uygulamayı yerinde buldu.

Sosyal medyada en çok paylaşılan belge!

Zorunlu PCR testi uygulaması sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Karara itiraz edenler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın 2021 Ocak ayındaki canlı yayın görüntülerini paylaştı.

Ses getiren belgeyi canlı yayında paylaşmıştı

Bengü Türk Tv canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ilgili yayında Covid-19 test kiti patentinin, koronavirüs salgını başlamadan beş yıl önce Richard Rothschild tarafından alındığını aktarmıştı. Erbakan, iddiasının belgesini de canlı yayında paylaşmıştı.