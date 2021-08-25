  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Galatasaray merakla beklenen transferi açıkladı
MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek
Siyaset Fatih Erbakan, Bakan Soylu ile bir araya geldi: Asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir
Siyaset

Fatih Erbakan, Bakan Soylu ile bir araya geldi: Asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:44:00 - 2021-08-25 17:08:07
Fatih Erbakan, Bakan Soylu ile bir araya geldi: Asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ardından vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbakan, gazetecilere, doğal afetlerin dönem dönem yaşandığını, bundan sonra da olacağını belirterek, "İnancımıza göre tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Afetlerden önce bu tedbirlerin yapılması, yerine getirilmesi son derece önemli. Burada da en büyük sorumluluk yetkililere, devlete düşüyor. Bir diğer önemli konu da afet sonrası yaraların sarılması ile ilgili yapılacak işler. Tabii ki gönüllü kuruluşlarımız da çaba sarf ediyor ancak asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldığını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgilere memnun olduk. Çok hummalı, ciddi çalışma yürütülüyor ve maddi kayba uğrayan, özellikle esnafımızın kayıplarının çok büyük oranda karşılandığı ifade ediliyor. Bu şekilde olmasını biz de temenni ederdik. İnşallah bu maddi kayıplar ve hasarlar bir an evvel devletin de gücüyle, desteğiyle ortadan kaldırılır, karşılanır ve inşallah bir an evvel yaralar sarılır. Bundan sonra bu gibi afetler, yangın, deprem, sel olsun, tedbirlerimizi almamız lazım, inancımızın da gereğidir. Tedbir almazsak yaşananlardan sorumlu oluruz. İnşallah bundan sonra afetler gerçekleşse dahi böyle büyük kayıplar yaşamayız. Burada çaba gösteren gönüllü kuruluşlar, askerlerimiz, ordumuz, aynı zamanda devlet kuruluşlarının yetkilileri, bütün emek sarf edenlere teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay