Fatih Erbakan, Bakan Soylu ile bir araya geldi: Asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ardından vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbakan, gazetecilere, doğal afetlerin dönem dönem yaşandığını, bundan sonra da olacağını belirterek, "İnancımıza göre tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Afetlerden önce bu tedbirlerin yapılması, yerine getirilmesi son derece önemli. Burada da en büyük sorumluluk yetkililere, devlete düşüyor. Bir diğer önemli konu da afet sonrası yaraların sarılması ile ilgili yapılacak işler. Tabii ki gönüllü kuruluşlarımız da çaba sarf ediyor ancak asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldığını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgilere memnun olduk. Çok hummalı, ciddi çalışma yürütülüyor ve maddi kayba uğrayan, özellikle esnafımızın kayıplarının çok büyük oranda karşılandığı ifade ediliyor. Bu şekilde olmasını biz de temenni ederdik. İnşallah bu maddi kayıplar ve hasarlar bir an evvel devletin de gücüyle, desteğiyle ortadan kaldırılır, karşılanır ve inşallah bir an evvel yaralar sarılır. Bundan sonra bu gibi afetler, yangın, deprem, sel olsun, tedbirlerimizi almamız lazım, inancımızın da gereğidir. Tedbir almazsak yaşananlardan sorumlu oluruz. İnşallah bundan sonra afetler gerçekleşse dahi böyle büyük kayıplar yaşamayız. Burada çaba gösteren gönüllü kuruluşlar, askerlerimiz, ordumuz, aynı zamanda devlet kuruluşlarının yetkilileri, bütün emek sarf edenlere teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."