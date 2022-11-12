Fatih Erbakan: Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız

Katıldığı canlı yayında iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım." ifadelerini kullanarak asgari ücreti 14 bin TL yapacaklarını söyledi. "İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız" diyen Erbakan, "CHP'ye de tepki var ama LGBT dernekleri de AK Parti zamanında açıldı. Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır. İstanbul sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi” dedi.+

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programının konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında, Aydın'ın sorularını yanıtladı. Erbakan, "Maddi ve manevi kalkınmayı aynı anda vadediyoruz" dedi.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başka bir aday olmasını teşkilatın istemesi önemli, delegeler bizi genel başkan olarak görmek istedikleri için tek adayla seçime gidildi. Muazzam bir kongre oldu. 65 bin kişi doğru. Bizim tespit etmediğim araçlarla gelenler de var. 65 binin üzerinde olduğu çok belli. Polis, 10 bine yakın insanı da Gençlik Parkı'na yönlendirdi. Türk siyasi tarihinde bir ilk. Kendi rekorumuzu kırdık."

"Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız"

Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız. Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım. 2 trilyon faiz ödeyeceğiz, diyorlar, bu tam bir felaket. Emekli olsunlar da bir an evvel denk bütçe yapılsın artık.

EYT kararı olumlu ama çok geç. Endişemiz EYT mağdurlarının endişelerini karşılayıp karşılamamasıyla ilgili. Emeklilik zamanının gelmesiyle ilgili, yapamadıkları, yapamayacaklarının teminatıdır, diye bir sözümüz var. 2023 diye diye kaç seçimdir reklam yaptılar. Kişi başı milli gelir 10 bin 700 dolar seviyesinde. İşsizlik yüzde 5 olacaktı, yüzde 20'de. Enflasyon tek haneli olacaktı. TÜİK dahi yüzde 85. Aylık enflasyon dahi çift hanelide. Bu hedeflerin yanına dahi yaklaşılamadı.