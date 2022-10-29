Fatih Erbakan asgari ücret teklifini güncelledi! Yeni rakam bomba

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100 yazarı Erdoğan Aktaş ve Pınar Işık Ardor sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Fatih Erbakan'dan flaş bir açıklama geldi. Bir önceki açıklamasında yüzde 200 zam bekleyen Erbakan, teklifini güncelledi.

Fatih Erbakan, "4 kişilik ailenin Ekim ayında Türkiye’de açlık sınırı 7425 lira olmuş. Asgari ücretinde 5500 lira olduğunu düşündüğümüzde 2 bin lira açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 24 bin lira, 2 kişilik aile için. Sayın cumhurbaşkanı ‘evlenin, 3 tane çocuğunuz olsun’ diyor ama 3 çocuklu ailenin yoksulluk sınırı 30 bin lirayı geçmiş. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9700 lira. Bize göre asgari ücrete yüzde 150 zam yapılmalı. 14 bin TL olması gerekiyor" dedi.