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Ekonomi Fatih Erbakan asgari ücret teklifini güncelledi! Yeni rakam bomba
Ekonomi

Fatih Erbakan asgari ücret teklifini güncelledi! Yeni rakam bomba

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete yüzde 150 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 10:39:00 -
Fatih Erbakan asgari ücret teklifini güncelledi! Yeni rakam bomba

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100 yazarı Erdoğan Aktaş ve Pınar Işık Ardor sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Fatih Erbakan'dan flaş bir açıklama geldi. Bir önceki açıklamasında yüzde 200 zam bekleyen Erbakan, teklifini güncelledi.

Fatih Erbakan, "4 kişilik ailenin Ekim ayında Türkiye’de açlık sınırı 7425 lira olmuş. Asgari ücretinde 5500 lira olduğunu düşündüğümüzde 2 bin lira açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 24 bin lira, 2 kişilik aile için. Sayın cumhurbaşkanı ‘evlenin, 3 tane çocuğunuz olsun’ diyor ama 3 çocuklu ailenin yoksulluk sınırı 30 bin lirayı geçmiş. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9700 lira. Bize göre asgari ücrete yüzde 150 zam yapılmalı. 14 bin TL olması gerekiyor" dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Bu adamı hiç sevmiyorum, liyakat yok, dava yok, ümmete sahip çıkan lidere destek olma yok, yazıklar olsun, makam, mevki, rant peşinde, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.

Deli İbo

Akit Gazetesi her gün bu adamı haber yapıyor, hemde hep bir şeylerini abartarak. Şimdi diyorumki önümüzdeki C. Başkanı seçimlerine her kes birilerini cilalama yaparken, Akit'te bu babasının mirasına sahip çıkamayan çulsuzamı yatırım yapıyor. Bence buda yurt dışı patentli bir projenin değişik bir versiyonu. Erbakan Hoca rahmetli olunca ortaya çıkmayıp, Hoca'mın partisini Temelsiz Temel'e sunupta, sonra parti kurmak neyin nesi.
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