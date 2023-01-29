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Siyaset Fatih Erbakan adaylık kararını resmen duyurdu
Siyaset

Fatih Erbakan adaylık kararını resmen duyurdu

Partisinin yaptırdığı anket sonuçlarını paylaşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, adaylık kararını resmen duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 16:31:00 - 2023-01-29 16:32:10

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında adaylığını resmen ilan etti.

Adaylığıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, "HDP'nin adayını açıklayacak olmasıyla seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali arttı. Bizim de ikinci tura kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Adaylık konusunda bir hazırlığımız var. Arkadaşlarımız 300 bin imzayla cumhurbaşkanlığı adaylığımızı ilan etmek için çalışma başlattı. Şimdiden teşlikatlarımızı harekete geçirdik. Parti olarak seçime gireceğimiz için cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız mantıklı olandır. Bizim cumhurbaşkanı adayı olmamız son derece doğal partinin genel başkanı olarak. Teşkilatlarımız da bunu istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarını paylaştı

Anket sonuçlarını da paylaşan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi yüzde 8’in üzerinde olduğunu gördük. Seçim dönemindeki çalışmalarla oyumuzu yüzde 10’un üzerine çıkartacağız" dedi.

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