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Siyaset Fatih Erbakan aday tanıtım toplantısında söz verdi! 'Ailemizi koruyacağız'
Siyaset

Fatih Erbakan aday tanıtım toplantısında söz verdi! 'Ailemizi koruyacağız'

Yeniakit Publisher
2023-04-13 22:34:00 -
Fatih Erbakan aday tanıtım toplantısında söz verdi! 'Ailemizi koruyacağız'

Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi, seçime girecek milletvekili adaylarını tanıttı. Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erbakan, aile yapısının korunmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yeniden Refah Partisi Aday Tanıtım Toplantısı Ankara ATO Congresium'da düzenlendi.

"Mücahit Erbakan" sloganları ile kürsüye gelen Fatih Erbakan, konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve LGBT sapkınlığına karşı tedbirli olunması konusunda katkılarının olduğunu ifade etti.

Dr. Erbakan, süresiz nafaka mağduriyetinin sonlandırılması ve 6284 sayılı yasada aile bütünlüğünü bozucu maddelerin ayıklanması noktasında çalışacaklarına söz verdi.

Dr. Erbakan Milli Görüş hareketinin bu topraklarda hiç bitmeyeceğini belirterek, " 'Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film bitmedi daha yeni başlıyor.' demiştik. İşte bugün burada tam 12 yıl sonra hep birlikte 'Milli Görüş Meclis'e' ve 'Barajları aştık geliyoruz' diyoruz. Çünkü Milli Görüş; Hz. Ömer’in, Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Sultan Abdülhamid’in yoludur." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, vaatlerine ilişkin şunları söyledi:
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EYT’lilerin mağduriyetleri konusunda, Ayasofya’nın yeniden cami olması noktasında, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı tedbirli olunması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunması noktasında Yeniden Refah Partimizin çabalarının, mücadelesinin çok büyük katkısı oldu.

Meclis dışında dahi bunlara vesile olduysak inşallah Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilerek çok daha büyük hayırlara vesile olacağız.

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