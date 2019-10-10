Fatih Erbakan ABD'yi işaret etti:Kuklalarla uğraştığımız kadar kuklacılara odaklanmalıyız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizi her zaman korusun ve muzaffer eylesin." diyerek dua eden Dr. Erbakan, "Suriye, Irak, Libya ve Mısır'da yaşanan çatışma ortamının esas sebebi Büyük Ortadoğu Projesi'dir." dedi.

"Bölgemizin bu hale gelmesinin ilk adımı Amerika'nın Irak operasyonu ve işgali." ifadesini kullanan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bölgede bizzat ABD tarafından otorite boşluğu oluşturulmuş, Irak 3 parçaya bölünmüş ve terör örgütlerine en ideal zemin bizzat ABD tarafından hazırlanmıştır. IŞİD örgütünü kuran ve destekleyen dış güçlerin ta kendisidir. PYD, YPG, PKK gibi maşa örgütleri kuran ve bugünlere getiren de dış güçlerin ta kendisidir. Yıllarca ülkemizdeki PKK inlerinde ve sığınaklarında Amerikan menşeili muhimmat ve gıda maddeleri ele geçirilmiştir. PYD ve YPG'yi yıllardır Kuzey Suriye'de gözümüzün önünde eğiten, donatan, onlara ağır silahlar veren ve örgütler için en gelişmiş karakolları inşa eden ABD'nin ta kendisidir. Dolayısıyla kuklalarla uğraştığımız kadar kuklacıya odaklanmazsak bu sıkıntılardan kurtulamayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle Büyük Ortadoğu Projesi'ndeki Eşbaşkanlık görevini bıraktığını en acil şekilde kamuoyuna açıklaması gerekir." diyerek çağrıda bulunan Başkan Erbakan, terörle mücadele için şu tavsiyelerde bulundu:

'Baştan sona yanlışlıklarla dolu Suriye politikası gözden geçirilmelidir'

"İsrail'i korumak için kurulan ve aynı zamanda terör bataklığını besleyen bir diğer unsur olan Malatya Kürecik Radar Üssü'nün acilen kapatılması gerekmektedir. Ortadoğu'daki yangında büyük payı olan İncirlik Üssü'nün de acilen kapatılması gerekmektedir. Bataklığın korunmasının baş müsebbibi olan ABD yönetimi ile ilişkilerimizin gözden geçirilip yeniden yapılandırılması, 'dostum Trump ve stratejik ortağımız Amerika.' söyleminin ve bu söylem doğrultusunda atılan adımların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 'Şam'da Emevi Camisi'nde Cuma Namazı kılma' hayaliyle başlayan ve baştan sona kadar yanlışlarla dolu Suriye politikasının acilen düzeltilmesi gerekmektedir."

'Gereken adımları atarsak üç ayda bir sınır ötesi operasyon yapmak zorunda kalmayız'

"D-8 Organizasyonu'na gereken önemin verilmesi kuruluş amacına uygun şekilde çalışması için gereken adımların Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bir an evvel atılması gerekmektedir. 57 Müslüman ülke başta olmak üzere tüm ezilen ülkelerin sahip olduğu toplam güç ile zulme, sömürüye karşı gereken adımların atılması gerekmektedir. Ülkemizi ve sınırlarımızı korumanın en etkili yolu işte bu adımları atmaktır. Bu adımları atarsak üç ayda bir sınır ötesi operasyon yapmak zorunda kalmayız. Son olarak 1974 Kıbrıs Harekatı nedeni ile Türkiye'ye ambargo uygulayan ABD'nin bu ambargoya karşılık İncirlik Üssü'nün kapatılması ile en güzel cevabı aldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 54. Hükümet döneminde terör örgütlerine destek sağlayan çekiç gücün de Türkiye'den kovulduğunu hatırlatıyoruz. Bu hatırlatmalarımızla birlikte yetkililerden bataklığın kurutulmasına yönelik fiili adımları en acil şekilde atmalarını bekliyoruz. Hükümetimize bu sivrisineklerden kurtulmak için gelin bataklığı kurutalım çağrısında bulunuyoruz."