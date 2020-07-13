Fatih Erbakan: "15 Temmuz'u iyi okuyabilmek için 28 Şubat'ı iyi anlamak gerekir"

ANKARA (AA) - FIRAT TAŞDEMİR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gerçeklerin, 28 Şubat postmodern darbesi ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında sadece FETÖ değil, küresel güç odaklarının da yer aldığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Erbakan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişimini iyi okuyabilmek için 28 Şubat postmodern darbesini iyi anlamak gerektiğini belirten Erbakan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 1995 ile 1997 yılları arasında Türkiye'de Büyükelçi olarak görev yapan Marc Grossman ile yakın ilişki içerisinde olduğuna işaret etti.

Gülen'in merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın D-8 projesine karşı olduğunu hatırlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"Özellikle 28 Şubat postmodern darbe girişiminin arkasında da Gülen isminin olması dikkat çekicidir. O dönemde, Fetullah Gülen'in en yakınında yer alan isimler, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra televizyonlarda REFAHYOL iktidarının Fetullah Gülen tarafından yıkıldığını açıkça itiraf etmişlerdir. REFAHYOL iktidarının yıkılmasından kısa bir süre sonra hastalık bahanesiyle ABD'ye giden Fetullah Gülen'e Amerika'da en büyük desteği ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman, Mark Robert Parris, Morton Abromowitz ve ABD'nin eski Orta Doğu İstasyon Şefi Graham Fuller'in sağlamış olması dikkat çekicidir."

15 Temmuz darbe kalkışmasından iki gün önce ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesince "Türkiye'nin Demokratik Düşüşü" konulu bir oturum düzenlendiğini, oturumda Gülen'e karşı olan hareketlerin "zarar verici" olarak nitelendiği aktaran Erbakan, "Gerçekler, bize 28 Şubat postmodern darbe girişimi ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında sadece FETÖ değil, küresel güç odaklarının da yer aldığını açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyük göç olayları Türkiye'deki sivil direnişin itici gücü oldu"

Türkiye'nin birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik kritik gelişmelerin darbeye karşı sivil direnişin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erbakan hocamızın 40 sene boyunca milletimizi, dış güçler ve ülkemiz üzerindeki planları konusunda uyarması toplumda bu yönde bir bilincin oluşmasını sağladı. Özellikle Suriye'yi içten bölmeye yönelik gelişmeler ve büyük göç olayları Türkiye'deki sivil direnişin itici gücü oldu. Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi olmaması için güçlü bir iradenin ortaya konması bu darbe girişiminin başarısızlığında önemli rol oynadı."

Darbecilerin, vatandaşların güçlü direnciyle karşılacağını hesap etmediğinin altını çizen Erbakan, "Darbe girişimine karşı vatandaşın rolünü ve fedakarlığını göz ardı etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Fatih Erbakan, Orta Doğu'nun kaderi darbelerin hala uygulama alanı bulmasının ibretlik bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, devlet olarak 15 Temmuz darbe kalkışması karşısında önemli bir mücadele verdi. Ancak, asıl bundan sonra darbe girişimlerini ve dış müdahaleleri ortadan kaldırabilecek çözüm odaklı kalıcı düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır."