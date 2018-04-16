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Fatih Çıtlak: Söyleyin hıyarlık yapmasın!

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Fatih Çıtlak, eşinin kendisine üç defa 'boş ol' dediğini ifade eden seyirciye cevap verdikten sonra, "Beyefendiye de söyleyin bir daha hıyarlık yapmasın" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
Fatih Çıtlak: Söyleyin hıyarlık yapmasın!

TRT ekranlarında Pelin Çift ile İyi Fikir programına bağlanan kadın izleyici, ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak'a "Eşim bana başkalarının yanında 'boş ol, boş ol, boş ol' dedi. Boşanmış oluyor muyuz? Bunun bir günahı var mı?" diye sordu.

Medeni kanunda böyle bir şey olmadığını söyleyen Fatih Çıtlak, eşin bulunduğu mekana dikkat çekerken “Kocanız bunu söylediğinde aynı yerde mi oturuyordu? Aynı mekanda söylediği için, aynı mekanda durduğu için, o 3 talak sayılmaz. Bir boşama sayılır” dedi.

“BİR DAHA HIYARLIK YAPMASIN”

Yine de nikahın tazelenmesi gerektiğini ileri süren Çıtlak, “Boş ol diyebilmek için adamın akli dengesine bakmak lazım. Çok öfkeli anında söylüyor mu falan diye. Ama aynı yerde 3 kere boş ol, boş ol, boş ol demesi, bir kere boşamayı kuvvetlendiriyor. 3 ayrı boşama değildir. Siz bir tecdidi nikah yapın, aranızda nikahı tazeleyip yuvanızı bozmadan devam edin. Beyefendi de bir daha hıyarlık yapmasın” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
  1. Fatih Çıtlak
  2. talak

YORUM YAZ

  • birisibirisi2 sa önce
    boşanmışlar, kadın başkasıyla evlenmeden yeni nikah kıyılmaz eşiylediye biliyorum.hocalardan hep öyle duyduk.nikah kıyılırken " mahkeme boşadığında" ancak dinen de boşanmışlık gerçekleşecek şeklinde bir madde koyulabilir mi. bu sinirle boşamaların geçersizliği baştan sağlanabilir mi
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