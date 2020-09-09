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Spor Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm her geçen gün gelişiyor"
Spor

Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm her geçen gün gelişiyor"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: "Olimpiyatlar için koyduğumuz 40 kota hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" - "400 metre engellide Berke Akçam, Yasmani Copello'dan sonra tarihimizde 50 saniyenin altında koşan ikinci sporcu oldu. Berke şu an olimpiyat kotasına da girdi, ferdi kota alabilecek duruma geldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:40:57 -
Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm her geçen gün gelişiyor"

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'de atletizmin her geçen gün geliştiğini belirterek, "Son organizasyonlarda yeni rekorlar geldi. Olimpiyatlar için koyduğumuz 40 kota hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Fatih Çintimar, son organizasyonlar, şampiyonalarda elde edilen rekorlar ile 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm önlemleri aldıklarını belirten Çintimar, bütün organizasyonlarda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala harfiyen uyduklarını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu olarak süper, birinci ve diğer alt liglerini geçen hafta itibarıyla tamamladıklarını anlatan Çintimar, şunları kaydetti:

"Öncelikle Trabzon'da Spor Toto 1. Lig yarışmalarını gerçekleştirdik. Orada hem erkekler hem de kadınlarda Süper Lig'e çıkan iki takımızı belirledik. Daha sonra Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi müsabakalarımızı Bursa'da gerçekleştirdik. Orada da Fenerbahçe hem erkeklerde hem de kadınlarda ligi zirvede tamamladı."


- "Olimpiyatlar için koyduğumuz 40 kota hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"


Fatih Çintimar, son olarak İstanbul'da 87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası ile 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nı düzenlediklerini ve bu organizasyonlardan iki önemli yeni rekor elde ettiklerini söyledi.

Berke Akçam'ın 400 metre engellide 20 Yaş Altı Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotasına girdiğini anımsatan Çintimar, şöyle devam etti:

"Berke Akçam, Yasmani Copello Escobar'dan sonra tarihimizde 50 saniyenin altında koşan ikinci sporcu oldu. Berke şu an olimpiyat kotasına da girdi, ferdi kota alabilecek duruma geldi. İstanbul'daki şampiyonada Salih Korkmaz 10 bin metre pist yürüyüş müsabakasında 39.26.92'lik derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi. Şu an derece bazında zirveye çıkan iki sporcumuz var. Bu bizim için gurur verici. Bu başarılar inşallah 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da yansıyacak. Olimpiyatlar için koyduğumuz 40 kota hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."


- "Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcularımız iyi"


Kovid-19 konusunda gereken önlemleri aldıklarını belirten Çintimar, daha önce testi pozitif çıkan sporcuların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Çintimar, her kamp ve müsabaka öncesi sporculara test yaptırmayı zorunlu kıldıklarını vurgulayarak, "Daha önce açıklamıştık, Erzurum'da Kovid-19 testi pozitifi çıkan 3 sporcumuz vardı. Bulaş riskine karşın o kampta yer alan 40 sporcununun hiçbir organizasyona katılımına izin vermedik. Onların da 2 gün önce izolasyon dönemleri sona erdi. Şu anda kamplarına sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar." diye konuştu.


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