  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Camii saldırganıyla ilgili sıcak gelişme!
Gündem

Fatih Camii saldırganıyla ilgili sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 15:43:00 - 2024-01-09 15:43:39

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve imamın talebesi hafız bir genci bıçakla yaralayan saldırgan ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, zanlının babası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer S., emniyette ifade vermekten kaçındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, zanlının babası Hüseyin B.’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi. Şüpheli için İstanbul Barosundan bir avukat tahsis edildiği belirtildi.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa’dan hususi aracıyla dün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği saptanan Ömer S.'nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Yapılan çalışmalarda şüphelinin ilk ikindi namazında slogan attığı ve dışarı çıkarıldığı, ikinci gelişinde ise cami İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

 

Bir gün önce bir kimyageri darbetmiş!

Ortaya çıkan profiline göre, Bursa’da yaşadığı öğrenilen şüphelinin bir gün önce bir kimyageri darp ettiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulaşılan bilgilere göre, şüpheli Ömer S., Fatih Camisi’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre namaz sırasında "Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'yi cami imamı Galip Usta, şüpheliye cami içerisinde bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

İmam ders anlatırken bıçakladı

Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer S., bu kez yatsı namazından önce camiye giderek namaz sonrası öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta'yı bıçakla saldırdı. Bu sırada cemaatten öğrenci olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.

Camide bulunan polis şüpheliyi yakaladı

O sırada cami civarında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin sorgusu devam ediliyor.

Polisteki sorgusu süren saldırgan Ömer S.’nin profilini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre Ömer S. 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer S., 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli 7 Ocak günü yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darp etti.

 

Ruhsatlı tüfeği olduğu belirlendi

Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. 2022’den bu yana 2 defa hastanede işlem gördüğü anlaşılan saldırgan ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye gönderilecek.

Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi
Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi

Gündem

Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi

İstanbul Valisi Davut Gül'den Fatih Camii İmamına ziyaret!
İstanbul Valisi Davut Gül'den Fatih Camii İmamına ziyaret!

Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül'den Fatih Camii İmamına ziyaret!

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Gündem

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Gündem

Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama

İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran şahıs!
İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran şahıs!

Gündem

İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran şahıs!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk mesaj
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk mesaj

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk mesaj

Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!
Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!

Gündem

Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!

Murat Kurum'dan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii’nin imamına ziyaret
Murat Kurum'dan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii’nin imamına ziyaret

Gündem

Murat Kurum'dan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii’nin imamına ziyaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23