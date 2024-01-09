Fatih Camii saldırganıyla ilgili sıcak gelişme!

Alınan bilgiye göre, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer S., emniyette ifade vermekten kaçındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, zanlının babası Hüseyin B.’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi. Şüpheli için İstanbul Barosundan bir avukat tahsis edildiği belirtildi.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa’dan hususi aracıyla dün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği saptanan Ömer S.'nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Yapılan çalışmalarda şüphelinin ilk ikindi namazında slogan attığı ve dışarı çıkarıldığı, ikinci gelişinde ise cami İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

Bir gün önce bir kimyageri darbetmiş!

Ortaya çıkan profiline göre, Bursa’da yaşadığı öğrenilen şüphelinin bir gün önce bir kimyageri darp ettiği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulaşılan bilgilere göre, şüpheli Ömer S., Fatih Camisi’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre namaz sırasında "Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'yi cami imamı Galip Usta, şüpheliye cami içerisinde bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

İmam ders anlatırken bıçakladı

Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer S., bu kez yatsı namazından önce camiye giderek namaz sonrası öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta'yı bıçakla saldırdı. Bu sırada cemaatten öğrenci olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.

Camide bulunan polis şüpheliyi yakaladı

O sırada cami civarında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin sorgusu devam ediliyor.

Polisteki sorgusu süren saldırgan Ömer S.’nin profilini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre Ömer S. 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer S., 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli 7 Ocak günü yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darp etti.

Ruhsatlı tüfeği olduğu belirlendi

Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. 2022’den bu yana 2 defa hastanede işlem gördüğü anlaşılan saldırgan ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye gönderilecek.