Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Fatih Camii İmamı hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
İmam Galip Usta'nın sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Alpaslan Mayadağlı, şu ifadeleri kullandı:
“İmam Galip Usta’nın maalesef göğüs ve boyun yaralanmaları var. En ciddi yaralanma boyun kısmında. Öldürme kastıyla vurulmuş.
Cilt altı dokusunda hava tespit edildi. Yapılan tahkikatlarda durum stabil hale getirildi. Soluk borusuyla ilgili müdahaleler de tamamlanıyor.”
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