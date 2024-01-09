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Gündem Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi
Gündem

Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:39:00 - 2024-01-09 17:47:39
Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi

Fatih Camii'nde imam ve hafızlık öğrencisini bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasının verdiği ifade de ortaya çıktı.

Fatih Camii İmamı 48 yaşındaki Galip Usta ile 20 yaşındaki Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan 40 yaşındaki Ömer Salgın emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırgan Salgın'ın, cami içinde, "Müslümanlar uyanın, putları hayatınızdan çıkartın" sloganı attığı öğrenildi.

Ömer Salgın, slogan atmaya başlayınca cemaat tarafından dışarı çıkarıldı. Şüpheli ilerleyen saatlerde yeniden camiye gelerek cami imamı Galip Usta’nın yanına gitti ve imamı sol göğüs üstü, sol koltuk altı, boğazının solu ve sırtının solundan bıçakladı. O sırada olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem isimli hafızlık öğrencisi de saldırgan tarafından sırtından bıçaklandı.

İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan caminin güvenlik güçleri ve polis ekiplerince yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Zanlı emniyette sessiz kalma hakkı kullandı!

Zanlı Ömer Salgın, sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan Salgın’ın sessiz kalma hakkını kullandığı öğrenildi. Öte yandan, zanlıya yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla, şüphelinin olaydan bir gün önce Bursa’da bir arkadaşı ile tartıştığı ve onu darp ettiği bu sebeple hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Zanlının bu olayın ardından kendi otomobili ile Bursa’dan İstanbul’a geldiği tespit edildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet laptop, 1 adet pasaport, 2 adet not defteri ve 1 adet telefon ele geçirildi.

Babasının ifadesi ortaya çıktı

Zanlının babası Hüseyin Salgın da Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. Baba Salgın’ın, ifadesinde, “Oğlum iki evlilik yaptı. İkisinden de boşandı. Daha önce böyle değildi. Ama son zamanlarda değişmeye başladı” dediği öğrenildi.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlı Ömer Salgın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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