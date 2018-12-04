Fatih Bucak kimdir nerelidir?

MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Bucak Aşireti’nin önde gelen isimlerinden Fatih Bucak’ın olmasından sonra Fatih Bucak’ın kim olduğu araştırılıyor. Fatih Bucak kimdir? Fatih Bucak nereli ve kaç yaşında? Fatih Bucak hangi görevlerde bulundu ve hangi okul mezunu?

Fatih Burak, 7 Temmuz 1968 yılında Siverek’de doğmuştur. 5 çocuklu bir ailenin oğludur. Yükseliş Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunudur. 5 Yaşında Siverek’ten Ankara’ya taşınmışlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi ekonomi bölümü okumuştur. Babası Mehmet Celal Bucak, Adalet Partisi’nden 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı.Fatih Bucak’ın ilk evliliğinden Simirna Bucak ve ikinci evliliğinden Mehmet Celal Bucak adında oğlu dünyaya geldi. 1979 yılında babasının Bucak aşireti reisi olduğu zamanlarda terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştır. Ekonomiş ve aynı zamanda Urfa’nın önde gelen iş adamlarından olan Mehmet Bucak, çiftçilik ve tarımla da uğraşır. Bir süre Şanlıurfaspor Kulüp Başkanlığı da yapmıştır. 2015 yılında Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı, ardından Kasım 2015’de AK Parti’den aday adayı olmuştur.