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Fatih Belediye Başkan Adayı Turan: “Fatih spor tesisi anlamında en önemli ilçelerden biri olacak"

Ak Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Vefa Spor Kulübü’nün genç oyuncularıyla bir araya geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:28
Fatih Belediye Başkan Adayı Turan: “Fatih spor tesisi anlamında en önemli ilçelerden biri olacak"

Ak Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Vefa Spor Kulübü’nün genç oyuncularıyla bir araya geldi. Başkan Adayı Ergün Turan Fatih’in spor alanında tesisleşme konusunda İstanbul’un en güzide semtlerinden biri olacağını söyledi.


Ak Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, İstanbul’un en eski spor kulüplerinden biri olan Vefa Spor Kulübü’nün genç oyuncuları ve aileleriyle bir araya geldi. Mimar Sinan Stadı lokalinde gerçekleşen programda konuşan Vefa Spor Başkanı Salim Musaoğlu, kulübün 111 yıldır hiçbir geliri olmadan ayakta durduğunu belirterek tesisleşme anlamındaBaşkan Adayı Ergün Turan’dan destek istedi.


"İnsiyatif Alacağız"


Ergün Turan spor kulüplerini sivil toplum kuruluşu olarak gördüklerini ve tek düşüncelerinin çocukların vatansever ve sağlıklı birey olarak yetişmeleri olduğunu belirterek, "Bu konuda insiyatif alacağız. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyacak yegane şey spor olduğu kanaatindeyim. Olası kötü alışkanlıklardan koruyacak spor kültürüdür. Konuşmaların dönüp çattığı yer tesisleşmedir” ifadelerini kullandı.


"Fatih Tesisleşme Anlamında En Güzide Semtlerden Biri Olacak"


AK Parti Belediye Başkan Adayı Ergün Turan’a Fatih’teki çocukların spor yapabilme imkanı ve tesisleşme ile ilgili projeler de soruldu. Fatih’in üç dört yıl içerisinde tesisleşme anlamında İstanbul’un en güzide semtlerinden biri olacağını vurgulayan Turan, "Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Benim ilgi alanım dışarıdan gelen insanların spor yapacakları müsabakalar değildir. Benimilgi alanım Fatih’in çocuklarının spor yapacakları tesislerdir. Futbol başta olmak üzere tesisleşme de mesafe alacağız. Bireysel sporlara da imkan sağlayacağız. Çok pahalı tesislerden bahsetmiyorum efektif sadece bu çocukların kullanacakları tesislerden bahsediyorum. Hiçbir tesisde imtiyaz olmayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:28
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