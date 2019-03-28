Fatih Atay çalışmalarını Osman Yozgatlı Mahallesinde sürdürdü

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay ile CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Bülent Tezcan, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Mehmet Fatih Atay, "Hepinize çok teşekkür ediyorum, bizi burada çoşkulu bir şekilde karşıladınız iyi ki varsınız. Değerli Osman Yozgatlı halkı, size bu gün bir müjde ile geldim. 31 Mart Yerel Seçimleri’ni çok büyük farkla kazanıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde Özlem Hanım, Efeler’de ben belediye başkanı oluyorum. Özlem Hanımın işi bize göre daha kolay. Geçtiğimiz 5 yıl içinde büyükşehirde olandan bitenden haberdar. Ancak bizim Efeler Belediyesi’nin mali durumu hakkında pek bir bilgimiz yok. Şunu çok iyi biliyoruz ki, 5 yıl önce var olan Efeler Belediyesi düzgün yönetilmemekte, öksüz bir çocuk gibi ortada kalmış durumda. Sizlere söz veriyorum, mazbatammızı aldıktan sonra çok çalışarak Efeler Halkının kaybettiği 5 yılı geri kazanacağız. Efeler Belediye Başkanlığı seçiminden hemen sonra geçtiğimiz 5 yılda taş üstüne taş koymayan Efeler Halkının parasını çarçur edip Efeler’e ihanet edenlerden hesap soracağız. Efeler Halkı, bizlerle birlikte hizmetle tanışacak. Bizim asıl görevimiz Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızın 7’den 70’e, doğumundan ölümüne kadar; iyi gününde, kötü gününde yanında olmaktır. Efeler ilçemizde 10 binin üzerinde engelli vatandaşımız yaşamakta. Aileler için engelli yakınları daha farklı bir öneme sahip. Aileleri rahatlatarak, engelli ve yaşlı konuk eviyle dertlerine derman olacağız. Ailelerimiz randevu sistemi ile belirttikleri süre dahilinde engelli-yaşlı aile fertlerini oluşturacağımız uzman kadromuza gönül rahatlığı ile bırakabilecekler. Ayrıca aileler, konukevlerimizdemisafirettiğimiz yakınlarınıistedikleri zaman kuracağımız kamera sistemi ile internet üzerinden izleyebilecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu akşam işinizi gücünüzü bırakıp bizi yalnız bırakmadınız. Bu anlattığım projeler benim ve 7 gün 24 saat sizler için çalışan ekibimizin hayalleri. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için siz değerli vatandaşlarımızın dadesteğiyle 31 Mart’ta zafer ile çıkacağız. Efeler’e hizmet için desteğinizi bizlerden esirgemeyin. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum." dedi.