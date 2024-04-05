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Sosyal Medya Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!
Sosyal Medya

Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 07:00:00 -

Eyüp Belediye Başkanı başkanı seçilen CHP'li Mithat Bülent Özmen, Fatih Altaylı ile birlikte ağlama şovu yaptı.

CHP'li Özmen, cilalı ayakkabısıyla Eyüp ilçesindeki yoksul vatandaşlar üzerinden duygu sömürüsüne girişti. "Çocukların kursağından et geçmesi lazım, kimse kusura bakmasın." diyen CHP'li başkan ile karşısındaki Fatih Altaylı ceplerinden birer mendil çıkartarak yüzlerine sürdü.

Haber CHP'ye yakın medyada "Duygu dolu anlar" diye servis edildi.

Altaylı da Özmen de ağlama rolünün hemen arkasından kahkahalar attı. Görüntüler samimi bulunmayınca sosyal medyada gündem oldu.

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