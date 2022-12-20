Fatih Altaylı'nın hokkabazlığına okkalı şamar! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

Arjantin'in Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenmesinin ardından düzenlenen kupa takdiminde Lionel Messi'ye Katar'da "takdir ve saygı"nın bir işareti olarak görülen geleneksel bir Arap cübbesi bişt giydirildi.

Söz konusu durumu hazmedemeyen Fatih Altaylı ise “Messi milli forması yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor” diye zırladı.

Duruma tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Habertürk’ün Jean Reno’su" Altaylı'yı yerin dibine soktuğu yazısında şunları kaydetti:

"Heyecan katsayısı zirveye çıkmış bir finalin ardından yapılan kupa töreninde Katar Emiri’nin Messi’ye cübbe giydirmesi içerideki bazılarını çıldırttı!

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Medyamızın Teke Tek’çi Leon’u Mister Altaylı ağzını bozup “Messi milli forması yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor” diye zırladı!

Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörleri malum rutin protestolarını yaptıklarında giydikleri “Batıcı Cübbe” zımbırtı olmuyor, Leon’a göre!

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Nedir?

Messi’ye giydirilen “İslami Cübbe” diye bozuk çalıyor, Habertürk’ün Jean Reno’su!"