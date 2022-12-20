  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fatih Altaylı'nın hokkabazlığına okkalı şamar! Üç-beş yıl kendine gelemez artık
Medya

Fatih Altaylı'nın hokkabazlığına okkalı şamar! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

Arjantin'in Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenmesinin ardından düzenlenen kupa takdiminde Lionel Messi'ye Katar'da "takdir ve saygı"nın bir işareti olarak görülen geleneksel bir Arap cübbesi bişt giydirildi. Söz konusu durumu hazmedemeyen Fatih Altaylı ise “Messi milli forması yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor” diye zırladı. Duruma tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Habertürk’ün Jean Reno’su" Altaylı'yı yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 11:10:00 -
Fatih Altaylı'nın hokkabazlığına okkalı şamar! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

Arjantin'in Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenmesinin ardından düzenlenen kupa takdiminde Lionel Messi'ye Katar'da "takdir ve saygı"nın bir işareti olarak görülen geleneksel bir Arap cübbesi bişt giydirildi.

Söz konusu durumu hazmedemeyen Fatih Altaylı ise “Messi milli forması yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor” diye zırladı. 

Duruma tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Habertürk’ün Jean Reno’su" Altaylı'yı yerin dibine soktuğu yazısında şunları kaydetti:

"Heyecan katsayısı zirveye çıkmış bir finalin ardından yapılan kupa töreninde Katar Emiri’nin Messi’ye cübbe giydirmesi içerideki bazılarını çıldırttı!

***

Medyamızın Teke Tek’çi Leon’u Mister Altaylı ağzını bozup “Messi milli forması yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor” diye zırladı!

Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörleri malum rutin protestolarını yaptıklarında giydikleri “Batıcı Cübbe” zımbırtı olmuyor, Leon’a göre!

***

Nedir?

Messi’ye giydirilen “İslami Cübbe” diye bozuk çalıyor, Habertürk’ün Jean Reno’su!"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fatihden faseta

dedem fatih İstanbulu fet edip şehiri ayağa kaldırırken yüzlerce sene sonra ismi fatih olsada lgbtli fatih işi gücü başkasının mevzuatını kaldırmakla meşhul

hatırla

Adam Dünya kupasını almış ve ARJANTİN olarak almış ne yani elbise değişince kupayı alan değişecek mi yıllardır elbise ile uğraştınız hala aynı kafa giyen giymiş çıkmış sahaya giydiren giydirmiş sürmüş sahaya da sana ne oluyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23