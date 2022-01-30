Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bir yalanı daha elinde patladı. "Resmi sitede FETÖ reklamı" başlıklı yazısında, Göç İdaresi Başkanlığı'nın FETÖ propagandası yaptığını iddia eden Altaylı, bugünkü köşesinde ise tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. İşte Altaylı'nın "Bir karışıklık bir özür" başlığı atıp "iftira"yı "karışıklık" olarak yutturmaya çalıştığı o yazısı:

"Bugün yazı günüm olmamakla birlikte bu düzeltmeyi yapmak zorunda olduğum için yazıyorum.

Kusura bakmayın.

Dün Göç İdaresi Başkanlığı’nın internet üzerindeki Türkiye’de yaşamak (Living in Turkey) kılavuzunda, FETÖ izleri olduğunu ve Zaman gazetesinin tavsiye edildiğini yazınca, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü aradı hemen.

“Fatih Bey, Zaman gazetesinin tavsiye edildiği Türkiye’de yaşama rehberini ilgili sitemizde bulamıyoruz. Siz bunu nerede ve nasıl gördünüz. Lütfen bize de iletir misiniz?” dedi son derece nazik bir şekilde.

Ben de hemen kendisine Halktv internet sitesi üzerinden linkle ulaştığım sitenin adresini ve ne olur ne olmaz diye siteden aldığım ekran görüntüsünü yollayacağımı söyledim ve hemen telefonuna ilgili link ve ekran görüntüsünü gönderdim.

Birkaç dakika sonra tekrar aradı.

“Fatih Bey, bu bizim yayına koyduğumuz site değil. Bizi taklit eden bir site. Bizimle alakası yok” diyerek kendi sitelerinin adresini yolladı.

Bu arada bir başka internet sitesinde de Göç İdaresi Başkanlığı’na ait livinginturkey.gov.tr adresinin kapatıldığı yazılmıştı.

Buna da açıklık getirdi.

“Livinginturkey.gov adresi bize ait ama bu adresi asla işletmeye almadık. Çünkü alınan karar gereği Turkey değil Türkiye olarak domain alıyoruz. Ve gov değil com olmasına gayret gösteriyoruz. Bu yüzden bizim bu amaçla kurduğumuz site livinginturkiye.com. Ve bu site asla kapatılmadı. Diğer bahsedilen siteyi ise hiç açmadık ki, kapatalım” dedi.

Bunun üzerine ben de Sayın Başkan’a “O zaman hemen Halktv’yi de uyarmak lazım. Farkında olmadan onlar da size ait olduğunu düşündükleri bir sitenin hizmetini paylaşıyorlar” dedim.

Daha sonra Halktv de bu linki kaldırdı.

Tüm okurların bilgisine sunarım.

Kafa karıştıran bu yanlışlık için de özür dilerim."