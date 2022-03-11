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Spor Fatih Altaylı'dan Galatasaray taraftarına hakaret
Spor

Fatih Altaylı'dan Galatasaray taraftarına hakaret

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Barcelona ile berabere kalmasının ardından paylaşım yapan Fatih Altaylı, sarı kırmızılı taraftarlara hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:02:00 -
Fatih Altaylı'dan Galatasaray taraftarına hakaret

Galatasaray'ın Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, takım taraftarlarına hakarette bulundu.

"ki grup beyinsiz"

Twitter hesabından galatasaray taraftarına yönelik paylaşım yapan Altaylı, "İki grup beyinsiz kavga ediyor. Biri Barcelona beraberliği Terim e yazar diyor diğer grup Terimsiz de oluyormuş diyor. Bu salakların hiç biri “bu Galatasaray’ın büyüklüğüdür bu takım başında kim olursa olsun Avrupa’da başarılıdır” diyemiyor. Kerameti başka yerde aramayın salaklar" ifadelerini kullandı.

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