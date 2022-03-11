Fatih Altaylı'dan Galatasaray taraftarına hakaret

Galatasaray'ın Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, takım taraftarlarına hakarette bulundu.

"ki grup beyinsiz"

Twitter hesabından galatasaray taraftarına yönelik paylaşım yapan Altaylı, "İki grup beyinsiz kavga ediyor. Biri Barcelona beraberliği Terim e yazar diyor diğer grup Terimsiz de oluyormuş diyor. Bu salakların hiç biri “bu Galatasaray’ın büyüklüğüdür bu takım başında kim olursa olsun Avrupa’da başarılıdır” diyemiyor. Kerameti başka yerde aramayın salaklar" ifadelerini kullandı.